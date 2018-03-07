Клуб ФНЛ «Луч-Энергия» может быть переименован

Клуб «Луч-Энергия» в ближайшее время может быть переименован. С такой инициативой выступил временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

Жителям региона предложено проголосовать за переименование клуба и возвращение ему прежнего названия – «Луч». Нынешнее название команда из Владивостока носит с 2003 года, когда было подписано спонсорское соглашение с «Дальневосточной энергетической компанией».

«Считаю, что нужно вернуться к историческому названию “Луч”, с которым связаны яркие победы в различных чемпионатах», – приводит сайт администрации Приморского края слова Тарасенко.

Известно, что руководство клуба поддержано инициативу чиновника.