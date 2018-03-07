Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Клуб ФНЛ «Луч-Энергия» может быть переименован

7 марта 2018, 11:31
14

Клуб «Луч-Энергия» в ближайшее время может быть переименован. С такой инициативой выступил временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

Жителям региона предложено проголосовать за переименование клуба и возвращение ему прежнего названия – «Луч». Нынешнее название команда из Владивостока носит с 2003 года, когда было подписано спонсорское соглашение с «Дальневосточной энергетической компанией».

«Считаю, что нужно вернуться к историческому названию “Луч”, с которым связаны яркие победы в различных чемпионатах», – приводит сайт администрации Приморского края слова Тарасенко.

Известно, что руководство клуба поддержано инициативу чиновника.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
OfaZavr
1520412035
лучше бы в клубе была стабильность и компетентность в руководстве, а от перемены названия дела у команды вряд ли пойдут хорошо.
Ответить
Manilov
1520413788
"...яркие победы в различных чемпионатах..." И в каких же?
Ответить
ruverzema29rus
1520416885
у нас почему-то все проблемы хотят решать переименованием!
Ответить
vladimir-7
1520417259
Луч-свет в тёмном царстве.
Ответить
овертайм
1520418523
переименуйте сразу в реал или барселону)
Ответить
ribavadim
1520419615
Лучше: Минтайец, Камбалус или Наваговик!!!
Ответить
vitvik
1520429135
Несчастливая приставка «Энергия» все яркие победы отпугнула!
Ответить
Argon
1520430391
Дохлый номер. Милицию в полицию переименовали - не помогло!
Ответить
zigbert
1520505511
Это правильно,двойные названия не впечатляют.
Ответить
ВЛАДИВОСТОК
1520702922
Для всех кто из Владивостока , он всегда был только " Луч " , эта приставка раздражала всегда........Но надо не только возвращать исторические названия командам но и развивать футбол и поднимать его в Приморском Крае ...
Ответить
Главные новости
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
3
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
29
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
6
Все новости
Все новости
«Челябинск» подал протест на результат матча с «Торпедо»
Вчера, 19:07
Кержаков оценил свои шансы найти работу тренером
Вчера, 09:56
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
17 августа
4
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
17 августа
2
Матч ФНЛ перенесли из-за угрозы БПЛА
15 августа
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
15 августа
2
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
14 августа
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
14 августа
15
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
13 августа
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
13 августа
ФотоБывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
12 августа
5
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
12 августа
4
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
11 августа
27
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
11 августа
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
11 августа
18
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
11 августа
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
11 августа
9
Московский клуб сообщил о тяжелой травме игрока и пожаловался на судейство
11 августа
ФотоМосковский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России
10 августа
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
10 августа
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
9 августа
17
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
8 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
7 августа
3
«Рубин» сообщил о партнерстве с клубом ФНЛ
7 августа
«Сочи» добирается на матч с «Торпедо» с приключениями, игру перенесли
7 августа
5
В клубе ФНЛ, игравшем в еврокубках, огромные задержки по зарплате
6 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+