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    Клуб ФНЛ «Луч-Энергия» может быть переименован

    Клуб «Луч-Энергия» в ближайшее время может быть переименован. С такой инициативой выступил временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

    Жителям региона предложено проголосовать за переименование клуба и возвращение ему прежнего названия – «Луч». Нынешнее название команда из Владивостока носит с 2003 года, когда было подписано спонсорское соглашение с «Дальневосточной энергетической компанией».

    «Считаю, что нужно вернуться к историческому названию “Луч”, с которым связаны яркие победы в различных чемпионатах», – приводит сайт администрации Приморского края слова Тарасенко.

    Известно, что руководство клуба поддержано инициативу чиновника.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.03.2018 11:31
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 10 марта 2018, 20:28

      Для всех кто из Владивостока , он всегда был только " Луч " , эта приставка раздражала всегда........Но надо не только возвращать исторические названия командам но и развивать футбол и поднимать его в Приморском Крае ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 13:38

      Это правильно,двойные названия не впечатляют.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1168

      Argon 7 марта 2018, 16:46

      Дохлый номер. Милицию в полицию переименовали - не помогло!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 7 марта 2018, 16:25

      Несчастливая приставка «Энергия» все яркие победы отпугнула!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 7 марта 2018, 13:46

      Лучше: Минтайец, Камбалус или Наваговик!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 7 марта 2018, 13:28

      переименуйте сразу в реал или барселону)

      1
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      Рейтинг: +1309

      Manilov > овертайм 7 марта 2018, 19:29

      Зачем полумеры?!
      Был Луч-Энергия, станет Реал-Барселона.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Manilov 9 марта 2018, 01:41

      Луч-Реал,Луч-Барселона)))

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 марта 2018, 13:07

      Луч-свет в тёмном царстве.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 7 марта 2018, 13:01

      у нас почему-то все проблемы хотят решать переименованием!

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 12:20

      Ярких побед

      0
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 7 марта 2018, 12:09

      "...яркие победы в различных чемпионатах..."
      И в каких же?

      3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Manilov 9 марта 2018, 01:42

      И в различных видах спорта,забыл сказать он)))

      0
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