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    Семин: «Локомотив» ждет очень непростой экзамен в Мадриде»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что его команде предстоит сложный матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы против мадридского «Атлетико». Он отметил и сильные стороны соперника – хорошую физическую готовность и цепкость во всех единоборствах.

    Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Локомотив» состоится в четверг, 8 марта, в 21:00 по московскому времени.

    – Ваш следующий соперник в этом турнире – «Атлетико» Что думаете о команде Диего Симеоне?

    – «Атлетико» всегда отличалась хорошей физической готовностью. Бывают матчи, когда они выигрывают все единоборства. Симеоне сам был таким футболистом, цепким, неуступчивым. И ставит мадридцам такой же стиль игры. В общем, нас ждет очень непростой экзамен.

    – Перед выездом в Мадрид вспоминаете матчи «Локомотива» против «Реала» в Лиге чемпионов-2002/03? Тогда в гостях ваша команда сыграла 2:2.

    – Абсолютно непохожие матчи. Групповой этап Лиги чемпионов и Лига Европы – два разных турнира. Игры с «Реалом» помню хорошо, вполне могли победить мадридский клуб, но судья дал свисток раньше времени.

    – Какие-то специальные заготовки для «Атлетико» готовите?

    – Все увидите 8 марта в Мадриде. Давайте не будем опережать события.

    – На два фронта играть сейчас непросто?

    – Это всегда тяжело. Но мы стараемся плавно распределять нагрузки по сезону.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.03.2018 09:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 6 марта 2018, 13:29

      Помню тот матч, когда при счете 2-2 в конце матча Обиора выходит один на один с голкипером Реала и судья даёт свисток об окончании матча...

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 марта 2018, 13:11

      Удачи ЛОКО и нашему тренеру !

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 6 марта 2018, 10:33

      Матч очень тяжёлый. Перспектив в Испании нет. Может быть дома, на заснеженном поле. Испанцев надо удивить, вряд-ли они играли ... в снегу.

      3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert > +50/-50 6 марта 2018, 10:53

      Думается наша природа удивит испанцев.

      2
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > zigbert 6 марта 2018, 10:56

      да и тренер наш их удивит..

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой > +50/-50 6 марта 2018, 11:00

      Ну почему же нет? Помнится Рубин обыгрывал их 0-2 в Мадриде! Понятно что шансы не очень, но как говорится "а вдруг"!!! Карабах же смог в группе ЛЧ не проиграть им оба матча. А на нашу погоду надеяться не нужно, уже не раз на этом обжигались!!!

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