Семин: «Локомотив» ждет очень непростой экзамен в Мадриде»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что его команде предстоит сложный матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы против мадридского «Атлетико». Он отметил и сильные стороны соперника – хорошую физическую готовность и цепкость во всех единоборствах.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Локомотив» состоится в четверг, 8 марта, в 21:00 по московскому времени.

– Ваш следующий соперник в этом турнире – «Атлетико» Что думаете о команде Диего Симеоне?

– «Атлетико» всегда отличалась хорошей физической готовностью. Бывают матчи, когда они выигрывают все единоборства. Симеоне сам был таким футболистом, цепким, неуступчивым. И ставит мадридцам такой же стиль игры. В общем, нас ждет очень непростой экзамен.

– Перед выездом в Мадрид вспоминаете матчи «Локомотива» против «Реала» в Лиге чемпионов-2002/03? Тогда в гостях ваша команда сыграла 2:2.

– Абсолютно непохожие матчи. Групповой этап Лиги чемпионов и Лига Европы – два разных турнира. Игры с «Реалом» помню хорошо, вполне могли победить мадридский клуб, но судья дал свисток раньше времени.

– Какие-то специальные заготовки для «Атлетико» готовите?

– Все увидите 8 марта в Мадриде. Давайте не будем опережать события.

– На два фронта играть сейчас непросто?

– Это всегда тяжело. Но мы стараемся плавно распределять нагрузки по сезону.