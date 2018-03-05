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    Шукер: «Надеюсь увидеть «Реал» в финале Лиги чемпионов в Киеве»

    Бывший нападающий «Реала» Давор Шукер поделился ожиданиями от выступления мадридцев в плей-офф Лиги чемпионов. Хорват считает, что сливочным по силам дойти до финала.

    «Лига чемпионов очень отличается от других турниров – гимном, атмосферой… Если «Реал» находится в хорошей физической форме, ему по силам победить кого угодно. Это он продемонстрировал в последнем финале против «Ювентуса». Многие говорили, что туринцы сильны в защите, но в итоге они ничего не могли поделать. Надеюсь, «Реал» будет в финале в Киеве», – сказал Шукер.

    Напомним, в первом матче 1/8 финала «Реал» дома обыграл «ПСЖ» со счетом 3:1. Ответная встреча состоится 6 марта в Париже и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Marca

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    05.03.2018 15:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 5 марта 2018, 21:28

      финал ЛЧ в КИЕВЕ.смех сквозь слёзы.Тогда бы уж сразу в Сирии провели,там тоже ******* террористы истребляют всех по их мнению "не верных".безопасность гарантируется))

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