Шукер: «Надеюсь увидеть «Реал» в финале Лиги чемпионов в Киеве»

Бывший нападающий «Реала» Давор Шукер поделился ожиданиями от выступления мадридцев в плей-офф Лиги чемпионов. Хорват считает, что сливочным по силам дойти до финала.

«Лига чемпионов очень отличается от других турниров – гимном, атмосферой… Если «Реал» находится в хорошей физической форме, ему по силам победить кого угодно. Это он продемонстрировал в последнем финале против «Ювентуса». Многие говорили, что туринцы сильны в защите, но в итоге они ничего не могли поделать. Надеюсь, «Реал» будет в финале в Киеве», – сказал Шукер.

Напомним, в первом матче 1/8 финала «Реал» дома обыграл «ПСЖ» со счетом 3:1. Ответная встреча состоится 6 марта в Париже и начнется в 22:45 по московскому времени.