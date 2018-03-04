Главные новости дня. «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью, умер капитан «Фиорентины»

Капитан «Фиорентины» умер во сне. Перенесены все матчи тура Серии А.

Иньеста получил травму в матче с «Атлетико».

«Манчестер Сити» с минимальным счетом обыграл «Челси».

Месси в матче с «Атлетико» забил 600-й гол в карьере.

«Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью, «Арсенал» обыграл «Ахмат».

«Бавария» разгромила «Фрайбург».

Экс-вратарь «Реала» Лопес доставлен в больницу. Он потерял сознание во время матча Примеры.

Снейдер завершил карьеру в сборной Голландии.

Неймар успешно перенес операцию на плюсневой кости.