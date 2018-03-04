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    Главные новости дня. «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью, умер капитан «Фиорентины»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2018 22:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 5 марта 2018, 06:00

      Скорбим!!!

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 5 марта 2018, 04:32

      Печально, что столичное дерби не сложилось как следует, а еще печальнее новость о смерте капитане «Фиорентины»...

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