АПЛ. «Манчестер Сити» с минимальным счетом обыграл «Челси»

В матче 29-го тура АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «Челси» со счетом 1:0. Единственный гол забил хавбек Бернарду Силва на 46-й минуте встречи.

«Манчестер Сити» набрал 78 очков и укрепился на первом месте. У ближайшего преследователя «Ливерпуля» 60 очков. «Челси» с 53 очками идет на пятом месте.

Отметим, что в стартовом составе «горожан» появился бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко и провел на поле 87 минут.

Чемпионат Англии. АПЛ. 29-й тур

Манчестер Сити – Челси – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Бернарду Силва, 46.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Зинченко (Данило, 87), Гюндоган, Бернарду Силва, Сане, Давид Силва (Фоден, 90+3), Де Брюйне, Агуэро (Жезус, 85).

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Фабрегас, Дринкуотер, Алонсо, Виллиан (Жиру, 78), Азар (Мората, 90), Педро (Эмерсон, 82).

Предупреждения: Зинченко, 24; Гюндоган, 47 – Рудигер, 57.

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