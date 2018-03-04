Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    АПЛ. «Манчестер Сити» с минимальным счетом обыграл «Челси»

    В матче 29-го тура АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «Челси» со счетом 1:0. Единственный гол забил хавбек Бернарду Силва на 46-й минуте встречи.

    «Манчестер Сити» набрал 78 очков и укрепился на первом месте. У ближайшего преследователя «Ливерпуля» 60 очков. «Челси» с 53 очками идет на пятом месте.

    Отметим, что в стартовом составе «горожан» появился бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко и провел на поле 87 минут.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 29-й тур

    Манчестер Сити – Челси – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Бернарду Силва, 46.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Зинченко (Данило, 87), Гюндоган, Бернарду Силва, Сане, Давид Силва (Фоден, 90+3), Де Брюйне, Агуэро (Жезус, 85).

    «Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Фабрегас, Дринкуотер, Алонсо, Виллиан (Жиру, 78), Азар (Мората, 90), Педро (Эмерсон, 82).

    Предупреждения: Зинченко, 24; Гюндоган, 47 – Рудигер, 57.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2018 20:52
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 09:41

      все можно сказать Сити - чемпион, теперь главная интрига чемпионата борьба за места в ЛЧ и ЛЕ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 4 марта 2018, 23:17

      Куда то все видные поклонники аристократов Абрамовича запропастились...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 21:22

      Вопрос о чемпионе практически решен.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 4 марта 2018, 21:00

      Абрамовцы уверенно опускаются................Так держать!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 4 марта 2018, 20:54

      Челси вступает в борьбу за 5ое место с Арсеналом.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11