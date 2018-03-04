Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Неймар успешно перенес операцию на плюсневой кости

    Нападающий «ПСЖ» Неймар в Бразилии успешно перенес операцию на плюсневой кости. Данную информацию подтвердили в клубе.

    Восстановление игрока займет около трех месяцев. Бразилец должен восстановиться к старту ЧМ-2018.

    Напомним, Неймар получил травму в матче 27-го тура Лиги 1 против «Марселя» (3:0).

    В нынешнем сезоне нападающий провел в чемпионате Франции 20 матчей, забил 21 гол и отдал 13 результативных передач.

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2018 14:35
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +223

      Cupota 4 марта 2018, 17:53

      Неймар травмируется очень вовремя всю жизнь. Перед матчем с Германией слёг, перед Реалом слёг...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 4 марта 2018, 14:56

      "Успешно перенес" на врачебном языке - остался жив , без осложнений , во время операции пытался шутить ... ) Самое главное - в таких случаях - реабилитация ! Как уж там в Бразилии ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 4 марта 2018, 14:51

      Интересно ,как без Неймара Париж будет играть с Реалом. Может так случится что это пойдет на пользу команде, думаю в этой ситуации Ди Мария , Мбаппе и Коване должны будут показать чего они стоят без Неймара. Теперь кому то из них придется стать лидером команды. А что касается Неймара желаю поскорей восстановится .Хочется увидеть сильного Неймара на ЧМ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 марта 2018, 14:39

      Нёс, нёс и перенёс!)))
      Впереди предстоит, наверное, тяжелейшая реабилитация в Бразилии!)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +740

      krg-kz > insider_retro 4 марта 2018, 14:42

      При том в ночных клубах...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11