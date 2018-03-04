Неймар успешно перенес операцию на плюсневой кости

Нападающий «ПСЖ» Неймар в Бразилии успешно перенес операцию на плюсневой кости. Данную информацию подтвердили в клубе.

Восстановление игрока займет около трех месяцев. Бразилец должен восстановиться к старту ЧМ-2018.

Напомним, Неймар получил травму в матче 27-го тура Лиги 1 против «Марселя» (3:0).

В нынешнем сезоне нападающий провел в чемпионате Франции 20 матчей, забил 21 гол и отдал 13 результативных передач.