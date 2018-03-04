РФПЛ. «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью, «Арсенал» обыграл «Ахмат»

В воскресенье 21-й тур чемпионата России продолжился четырьмя матчами.

«СКА-Хабаровск» уступил «Тосно» с минимальным счетом. Московское «Динамо» на выезде сыграло вничью 1:1 с «Уфой».

«Локомотив» сыграл вничью 0:0 со «Спартаком»

Тульский «Арсенал» обыграл «Ахмат» 1:0.

Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

Арсенал (Тула) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Чаушич, 90+2

Уфа – Динамо (Москва) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Марков, 17 (с пенальти); 1:1 – Пауревич, 51.

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Тосно (Ленинградская область) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Мирзов, 69.

Зенит (Санкт-Петербург) – Амкар (Пермь) – 0:0

Краснодар – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Смолов, 28; 1:1 – Ионов (с пенальти), 45; 2:1 – Смолов (с пенальти), 60; 3:1 – Мамаев, 89.

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Дзагоев, 59.

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