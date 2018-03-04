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РФПЛ. «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью, «Арсенал» обыграл «Ахмат»

4 марта 2018, 18:33
40

В воскресенье 21-й тур чемпионата России продолжился четырьмя матчами.

«СКА-Хабаровск» уступил «Тосно» с минимальным счетом. Московское «Динамо» на выезде сыграло вничью 1:1 с «Уфой».

«Локомотив» сыграл вничью 0:0 со «Спартаком»

Тульский «Арсенал» обыграл «Ахмат» 1:0.

Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

Арсенал (Тула) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Чаушич, 90+2

Уфа – Динамо (Москва) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Марков, 17 (с пенальти); 1:1 – Пауревич, 51.

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Тосно (Ленинградская область) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Мирзов, 69.

Зенит (Санкт-Петербург) – Амкар (Пермь) – 0:0

Краснодар – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Смолов, 28; 1:1 – Ионов (с пенальти), 45; 2:1 – Смолов (с пенальти), 60; 3:1 – Мамаев, 89.

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Дзагоев, 59.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Урал Амкар-Пермь Зенит Краснодар Ростов СКА-Хабаровск Тосно Уфа Динамо Локомотив Спартак Арсенал Ахмат Карпин Валерий
Комментарии (40)
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vladimir-7
1520054168
Вот пусть Бомбардир и Матч-ТВ смотрят текстовую трансляцию матча ЦСКА-Урал
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alp
1520055655
Болеем за Урал, Зенит, Уфу, Тосно и Локо
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Бугимен
1520056902
ПОБЕДУ КРАСНОДАРУ!
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Zenmaster
1520061145
Теперь цена победы возросла -- чемпионат стал сильнее и интереснее !!!
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ФанатОтБога
1520065145
Если зенит обосрется Амкару, я не удивлюсь)
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Shogun
1520073510
Без сомнений домашние победят
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Полная Канистра
1520084046
дааа заваруха в верхней турнирной таблицы ожидается крутая кто кого скинет у кого локти острее
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sevsor
1520084473
Похоже, что руководство "Ростова" твёрдо решило повторить судьбу "Мальорки", "Торпедо" (Армавир), пригласив Карпина...
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VVM1964
1520092050
Ау , Бубнов , ты где - " разгром 3-0 " , за прогноз оценка - " 1 "
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OfaZavr
1520147819
Вперед Спартак! надеюсь игра получиться классной, зрелищной и огненной!
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