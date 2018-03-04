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    РФПЛ. «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью, «Арсенал» обыграл «Ахмат»

    В воскресенье 21-й тур чемпионата России продолжился четырьмя матчами.

    «СКА-Хабаровск» уступил «Тосно» с минимальным счетом. Московское «Динамо» на выезде сыграло вничью 1:1 с «Уфой».

    «Локомотив» сыграл вничью 0:0 со «Спартаком»

    Тульский «Арсенал» обыграл «Ахмат» 1:0.

    Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

    Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    Арсенал (Тула) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Чаушич, 90+2

    Уфа – Динамо (Москва) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Марков, 17 (с пенальти); 1:1 – Пауревич, 51.

    СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Тосно (Ленинградская область) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Мирзов, 69.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Амкар (Пермь) – 0:0

    Краснодар – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Смолов, 28; 1:1 – Ионов (с пенальти), 45; 2:1 – Смолов (с пенальти), 60; 3:1 – Мамаев, 89.

    ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Дзагоев, 59.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2018 18:33
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 4 марта 2018, 23:02

      Не пойму регламента.Почему Спартаак поставили сейчас выше?по личным встречам ровно,с разницей Зенит в плюсе.побед одинаково.Забитых только больше,разница у Зенита лучше.До этого Спартак был ниже.Или что то я незнаю?Может в зимнее окно регламент поменяли?)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 > petrucho-spb 5 марта 2018, 04:19

      ты про ЦСКА забыл, спартак 6 очков в личках, а зенит и цска по 4

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Zenitoveс1991 5 марта 2018, 09:14

      Спасибо)

      -1
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 4 марта 2018, 20:01

      Метель уравняла шансы и кто сильнее в футбольном смысле осталось непонятно. Но я предполагаю, что на данный момент Локо сильнее, так что с метелью Спартаку повезло, или Всевышний, про которого так пафосно восклицал Ари, распорядился правильно. Спартаку обязательно как можно скорее обойти Зенит в таблице. Пусть Манчини дергается.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 19:39

      Закономерная ничья.

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 4 марта 2018, 17:00

      Пока все что явижу, сильно разочаровывает! Нельзя было играть в такую погоду, это не футбол!!! Важнейший матч испогнанили!

      3
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 4 марта 2018, 14:26

      Желаю Уфе победы!И честного судейства.

      0
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      Рейтинг: +213

      nik_59 4 марта 2018, 14:17

      А как же мороз? Играть-то нельзя. Особенно Спартаку.

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 4 марта 2018, 11:55

      Руководство МАТЧ ТВ - очень большие сццуккки! Не подавитесь баблом от платной трансляции Локо-Спартак.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 марта 2018, 10:16

      Вперед Спартак! надеюсь игра получиться классной, зрелищной и огненной!

      6
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 4 марта 2018, 09:17

      От Локомотива и Спартака жду забойной игры.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 марта 2018, 01:49

      За что Ростову лысый пен выставил, кто-нибудь понял?

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