Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Роман Галимов (Улан-Удэ)
Материалы

СКА-Хабаровск - Тосно

04.03.2018, Воскресенье, 11:00 мск Хабаровск, стадион им. В.И. Ленина Трансляция: Наш футбол Россия. Премьер-лига, 21 тур СКА-Хабаровск - Тосно Молодежные команды: 2 - 3
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
7 тур
18 августа, пятница 19:30 Тосно 0:0 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2016/2017)
37 тур
14 мая, воскресенье 17:00 Тосно 3:1 СКА-Хабаровск
19 тур
30 октября, воскресенье 09:00 СКА-Хабаровск 1:0 Тосно
Россия. ФНЛ (2015/2016)
31 тур
11 апреля, понедельник 18:00 Тосно 3:2 СКА-Хабаровск
13 тур
28 сентября, понедельник 12:00 СКА-Хабаровск 0:1 Тосно
Россия. ФНЛ (2014/2015)
22 тур
14 марта, суббота 16:00 СКА-Хабаровск 1:2 Тосно
6 тур
10 августа, воскресенье 17:00 Тосно 2:0 СКА-Хабаровск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
...
  • ...
    Рейтинг: +2888

    absent32 4 марта 2018, 11:36

    Бомбардир, а СКА в 7-м играет?)))

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +852

    FaTeK1945ru > absent32 4 марта 2018, 12:40

    ...а я не заметил.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2888

    absent32 > 4 марта 2018, 13:07

    в 7-м играли СКА, вот поэтому и проиграли))))))))))))))))))))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +852

    FaTeK1945ru 4 марта 2018, 10:30

    ...главное,чтобы метели не было,а классический футбол команды покажут.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 