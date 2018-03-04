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    ЦСКА: Фернандес пройдет медобследование в понедельник

    Пресс-служба ЦСКА сообщила подробности восстановления защитника Марио Фернандеса. В матче 21 тура чемпионата России против «Урала» (1:0) футболист повредил заднюю поверхность бедра.

    Согласно твиттеру армейцев, в понедельник 27-летний игрок пройдет медицинское обследования. Примерные сроки его возвращения станут известны после процедуры.

    В текущем сезоне Фернандес принял участие в 31 матче всех турниров, в которых отдал четыре результативные передачи.

    Вчера генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сказал, что игрок не успеет восстановиться к матчам против «Лиона» в 1/8 финала Лиги Европы.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    04.03.2018 17:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +840

      vovan55 5 марта 2018, 00:44

      выздоравливай...нужный игрок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 4 марта 2018, 17:58

      надеемся на чудо

      2
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