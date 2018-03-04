ЦСКА: Фернандес пройдет медобследование в понедельник

Пресс-служба ЦСКА сообщила подробности восстановления защитника Марио Фернандеса. В матче 21 тура чемпионата России против «Урала» (1:0) футболист повредил заднюю поверхность бедра.

Согласно твиттеру армейцев, в понедельник 27-летний игрок пройдет медицинское обследования. Примерные сроки его возвращения станут известны после процедуры.

В текущем сезоне Фернандес принял участие в 31 матче всех турниров, в которых отдал четыре результативные передачи.

Вчера генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сказал, что игрок не успеет восстановиться к матчам против «Лиона» в 1/8 финала Лиги Европы.