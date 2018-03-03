Бабаев: «У Фернандеса повреждение задней поверхности бедра. К «Лиону» он не успеет восстановиться»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал игру 21-го тура РФПЛ против «Урала» (1:0), в которой армейцы добились минимальной победы. Также руководитель сообщил о характере травмы защитника Марио Фернандеса, получившего повреждение во встрече с екатеринбургской командой.

Ранее главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко заявил, что, скорее всего, 26-летний футболист выбыл до апреля.

«Очень важно, что вязли три очка. Может, не самый зрелищный матч получился, но погодные условия тоже сыграли свою роль. Получился такой ранний весенний футбол. Поэтому самое главное, что добились результата.

Очень расстроила травма Марио Фернандеса. Защитники вылетают один за другим. К сожалению, это тоже неотъемлемая часть игры. Очевидно, что к четвергу он уже не успеет восстановиться. Проведем еще дополнительное обследование для диагностирования точных сроков, но уже понятно, что у него повреждение задней мышцы бедра», – сказал Бабаев.

Напомним, что в четверг, 8 марта, состоится матч 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА – «Лион».