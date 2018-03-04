Фернандеш, Промес и Глушаков – в стартовых составах «Локомотива» и «Спартака» на матч РФПЛ

«Локомотив» и «Спартак» объявили стартовые составы на встречу 21 тура чемпионата России.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбусь, И. Денисов, Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Эдер.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Самедов, Фернандо, Зобнин, Глушаков, Промес, Луис Адриано.

Игра начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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