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  • Фернандеш, Промес и Глушаков – в стартовых составах «Локомотива» и «Спартака» на матч РФПЛ

Фернандеш, Промес и Глушаков – в стартовых составах «Локомотива» и «Спартака» на матч РФПЛ

4 марта 2018, 15:29
14

«Локомотив» и «Спартак» объявили стартовые составы на встречу 21 тура чемпионата России.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбусь, И. Денисов, Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Эдер.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Самедов, Фернандо, Зобнин, Глушаков, Промес, Луис Адриано.

Игра начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак
Комментарии (14)
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Ubuntu
1520166641
накажите спртк
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Diesel133
1520166920
Вперед Локомотив!!!
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fobmagok
1520167250
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MURAD F. A.
1520167262
ждем хорошей игры и победы ЛОКО.
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Obojaemiy
1520167861
Сегодня паровоз пойдёт под откос!!!! Вперёд Спартак!!
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alll-1
1520167877
Вперед Спартак!!!
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paracetamol
1520168321
Жаль, что Селихов, а не Ребров в раме. Продуть к-б!
Ответить
Папка)
1520168353
Вперёд! Вперёд! Локомотив Родной!!!!
Ответить
Африканскaя чумa cвинeй
1520168560
Как ни печально, но крючкохвостые сегодня должны отыграться за первый круг и тем самым оправдаться в глазах свиноболельщиков за поражение в ЕК от 14-ой команды испанского чемпионата. ЗЫ Эта игра для них как финал ЧР, так что Локомотив сегодня остановят, а иначе Карера не верим
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Fan Loko mik
1520168994
ЛОКО ВПЕРЕЕЕЕЕЕЕЕЕД!!!!!!!!!!
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