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    Фернандеш, Промес и Глушаков – в стартовых составах «Локомотива» и «Спартака» на матч РФПЛ

    «Локомотив» и «Спартак» объявили стартовые составы на встречу 21 тура чемпионата России.

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбусь, И. Денисов, Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Эдер.

    «Спартак»: Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Самедов, Фернандо, Зобнин, Глушаков, Промес, Луис Адриано.

    Игра начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Источник: Twitter

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    04.03.2018 15:29
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 4 марта 2018, 16:09

      ЛОКО ВПЕРЕЕЕЕЕЕЕЕЕД!!!!!!!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 4 марта 2018, 16:02

      Как ни печально, но крючкохвостые сегодня должны отыграться за первый круг и тем самым оправдаться в глазах свиноболельщиков за поражение в ЕК от 14-ой команды испанского чемпионата.
      ЗЫ Эта игра для них как финал ЧР, так что Локомотив сегодня остановят, а иначе Карера не верим

      -3
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    • ...
      Рейтинг: 0

      Папка) 4 марта 2018, 15:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вперёд! Вперёд! Локомотив Родной!!!!

      -10
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    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 4 марта 2018, 15:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Жаль, что Селихов, а не Ребров в раме. Продуть к-б!

      -5
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > paracetamol 4 марта 2018, 16:11

      Селихова заменят после 7-0

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 4 марта 2018, 15:55

      Опять без запасных! Так трудно напечатать, кто в запасе?!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 4 марта 2018, 15:51

      Вперед Спартак!!!

      1
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 4 марта 2018, 15:51

      Сегодня паровоз пойдёт под откос!!!! Вперёд Спартак!!

      3
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 4 марта 2018, 15:41

      ждем хорошей игры и победы ЛОКО.

      1
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      Рейтинг: +2

      fobmagok 4 марта 2018, 15:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -4
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 4 марта 2018, 15:35

      Вперед Локомотив!!!

      2
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