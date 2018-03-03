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ЦСКА потерял Фернандеса примерно до апреля

3 марта 2018, 16:38
19

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал ориентировочные сроки возвращения на поле защитника Марио Фернандеса, получившего травму в поединке 21-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:0). По мнению специалиста, 26-летний футболист выбыл из строя ориентировочно до апреля.

«Травмы Васина и Фернандеса – следствие мороза? Сложно сказать. Травмы у Васина и Марио разные. Может быть, и холод сказался. Марио один из наиболее хорошо подготовленных игроков ЦСКА и просто не может получить травму на ровном месте. Сроки восстановления Фернандеса? Думаю, только апрель», – сказал Гончаренко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио Гончаренко Виктор
Комментарии (19)
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Shogun
1520084363
Это 3,14здец для ЦСКА
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Татарин за ЦСКА
1520084666
Это просто конец для ЦСКА.Теперь даже можем в четверку не попасть((((Здоровья всем травмированным и не только с ЦСКА,но и всех остальных клубах!!!
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kvm5
1520085246
жаль ЦСКА
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ks75
1520086006
У нас такими темпами и с таким календарем скоро вообще не останется игроков для сборной!
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Mario84
1520086040
Здоровья!
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ПФК ЦСКА Моscow
1520086965
мда, и без того в обороне играть некому
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SeriоuS
1520087057
У ЦСКА и так играть не кому. Единственное что радует - это у молодежи будет больше игрового времени. При всем уважении к ЦСКА состав у них довольно средненький и без травмированных, 3 место по итогам сезона будет очень не плохим результатом.
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BarStep
1520087328
Стадионы нужно строить как в Питере... И игрокам норм и болелал в кайф...
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KARAT777
1520088689
главное чтобы летом был в сборной
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zigbert
1520157681
Вот что делают у нас холода и стужи.Здоровья.
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