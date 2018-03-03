Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ЦСКА потерял Фернандеса примерно до апреля

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал ориентировочные сроки возвращения на поле защитника Марио Фернандеса, получившего травму в поединке 21-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:0). По мнению специалиста, 26-летний футболист выбыл из строя ориентировочно до апреля.

    «Травмы Васина и Фернандеса – следствие мороза? Сложно сказать. Травмы у Васина и Марио разные. Может быть, и холод сказался. Марио один из наиболее хорошо подготовленных игроков ЦСКА и просто не может получить травму на ровном месте. Сроки восстановления Фернандеса? Думаю, только апрель», – сказал Гончаренко.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2018 16:38
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 13:01

      Вот что делают у нас холода и стужи.Здоровья.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 4 марта 2018, 03:18

      К ЧМ всех защитников потеряем!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 3 марта 2018, 23:49

      Обидная потеря. Как же не вовремя! Выздоравливай, ждём!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 3 марта 2018, 18:14

      здоровья)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +638

      bratskij 3 марта 2018, 18:12

      Что за невезуха у нас.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 3 марта 2018, 17:51

      главное чтобы летом был в сборной

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +256

      Алеха32 > KARAT777 3 марта 2018, 18:06

      Тут друг главное чтобы рфс поняли что в России в феврале зима и снег

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > KARAT777 3 марта 2018, 19:37

      главное чтоб в сборной никогда не была березуцких и игнашевича !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 3 марта 2018, 17:28

      Стадионы нужно строить как в Питере... И игрокам норм и болелал в кайф...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      SeriоuS 3 марта 2018, 17:24

      У ЦСКА и так играть не кому. Единственное что радует - это у молодежи будет больше игрового времени. При всем уважении к ЦСКА состав у них довольно средненький и без травмированных, 3 место по итогам сезона будет очень не плохим результатом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 3 марта 2018, 17:22

      мда, и без того в обороне играть некому

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +715

      Mario84 3 марта 2018, 17:07

      Здоровья!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11