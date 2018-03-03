ЦСКА потерял Фернандеса примерно до апреля

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал ориентировочные сроки возвращения на поле защитника Марио Фернандеса, получившего травму в поединке 21-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:0). По мнению специалиста, 26-летний футболист выбыл из строя ориентировочно до апреля.

«Травмы Васина и Фернандеса – следствие мороза? Сложно сказать. Травмы у Васина и Марио разные. Может быть, и холод сказался. Марио один из наиболее хорошо подготовленных игроков ЦСКА и просто не может получить травму на ровном месте. Сроки восстановления Фернандеса? Думаю, только апрель», – сказал Гончаренко.