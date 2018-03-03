Гончаренко – о победе над «Уралом»: «Понравилось, как ЦСКА сыграл в обороне. В атаке, конечно, можем лучше»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от победы над «Уралом» (1:0) в поединке 21-го тура РФПЛ, а также прокомментировал повреждение, полученное защитником армейцев Марио Фернандесом.

«У нас моменты были, чтобы увеличить счет, а когда ты не забиваешь, то в любом случае начинаешь садиться ниже, чтобы удержать преимущество. Качеством игры в обороне доволен, а в атаке, конечно, можем лучше.

Посмотрим, что с Марио Фернандесом. Надеюсь, ничего серьезного, потому что у нас и так немного людей остается на следующие игры. Можно ли сказать, что он пропустит две-три недели? Нет. Пойдем в раздевалку – посмотрим.

Думаю, нам более удобно играть в три центральных защитника, когда все здоровы. Сейчас нет Васина, не знаем, что с Фернандесом. Будем принимать решение, исходя из наличия игроков», – сказал Гончаренко.