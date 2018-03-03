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    Гончаренко – о победе над «Уралом»: «Понравилось, как ЦСКА сыграл в обороне. В атаке, конечно, можем лучше»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от победы над «Уралом» (1:0) в поединке 21-го тура РФПЛ, а также прокомментировал повреждение, полученное защитником армейцев Марио Фернандесом.

    «У нас моменты были, чтобы увеличить счет, а когда ты не забиваешь, то в любом случае начинаешь садиться ниже, чтобы удержать преимущество. Качеством игры в обороне доволен, а в атаке, конечно, можем лучше.

    Посмотрим, что с Марио Фернандесом. Надеюсь, ничего серьезного, потому что у нас и так немного людей остается на следующие игры. Можно ли сказать, что он пропустит две-три недели? Нет. Пойдем в раздевалку – посмотрим.

    Думаю, нам более удобно играть в три центральных защитника, когда все здоровы. Сейчас нет Васина, не знаем, что с Фернандесом. Будем принимать решение, исходя из наличия игроков», – сказал Гончаренко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2018 16:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 3 марта 2018, 19:07

      Не та формулировка. За оборону ничего не скажу.. А вот насчёт атаки.. Что значит:"можем играть лучше"? Если можем, то чего тогда не играем?. Значит-не можем.. Это как древний анекдот про выступление директора завода, хронически не выполняющего план: "обещаем работать еще лучше".. А Витиньо вообще вывел из себя: ну как так то??

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 3 марта 2018, 17:38

      Думаю,что приплыли..

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 3 марта 2018, 16:42

      Прав

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