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  • Гончаренко – о победе над «Уралом»: «Понравилось, как ЦСКА сыграл в обороне. В атаке, конечно, можем лучше»

Гончаренко – о победе над «Уралом»: «Понравилось, как ЦСКА сыграл в обороне. В атаке, конечно, можем лучше»

3 марта 2018, 16:21
4

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от победы над «Уралом» (1:0) в поединке 21-го тура РФПЛ, а также прокомментировал повреждение, полученное защитником армейцев Марио Фернандесом.

«У нас моменты были, чтобы увеличить счет, а когда ты не забиваешь, то в любом случае начинаешь садиться ниже, чтобы удержать преимущество. Качеством игры в обороне доволен, а в атаке, конечно, можем лучше.

Посмотрим, что с Марио Фернандесом. Надеюсь, ничего серьезного, потому что у нас и так немного людей остается на следующие игры. Можно ли сказать, что он пропустит две-три недели? Нет. Пойдем в раздевалку – посмотрим.

Думаю, нам более удобно играть в три центральных защитника, когда все здоровы. Сейчас нет Васина, не знаем, что с Фернандесом. Будем принимать решение, исходя из наличия игроков», – сказал Гончаренко.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Урал Фернандес Марио Гончаренко Виктор
Комментарии (4)
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VVM1964
1520084319
Вот и докажите это 8 марта .
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Татарин за ЦСКА
1520084544
Прав
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за ЦСКА с 1980г
1520087934
Думаю,что приплыли..
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docndoc
1520093230
Не та формулировка. За оборону ничего не скажу.. А вот насчёт атаки.. Что значит:"можем играть лучше"? Если можем, то чего тогда не играем?. Значит-не можем.. Это как древний анекдот про выступление директора завода, хронически не выполняющего план: "обещаем работать еще лучше".. А Витиньо вообще вывел из себя: ну как так то??
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