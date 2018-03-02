Тренер сборной Швеции опроверг информацию о возвращении Ибрагимовича

Если и пригодится только на концовку матчей.
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон сказал, что Златан Ибрагимович не возобновит международную карьеру.
«Прошлым летом он сказал мне, что не хочет играть за сборную. Я уважаю это решение.
Все слухи о его возвращении – спекуляция. Он уже все сказал», – цитирует специалиста AP.
Ибрагимович выступал за «тре крунур» с 2001 по 2016 год. На его счету 62 гола в 116 матчах. Форвард «Манчестер Юнайтед» принял участие в двух чемпионатах мира и четырех первенствах Европы.