Тренер сборной Швеции опроверг информацию о возвращении Ибрагимовича

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон сказал, что Златан Ибрагимович не возобновит международную карьеру.

«Прошлым летом он сказал мне, что не хочет играть за сборную. Я уважаю это решение.

Все слухи о его возвращении – спекуляция. Он уже все сказал», – цитирует специалиста AP.

Ибрагимович выступал за «тре крунур» с 2001 по 2016 год. На его счету 62 гола в 116 матчах. Форвард «Манчестер Юнайтед» принял участие в двух чемпионатах мира и четырех первенствах Европы.