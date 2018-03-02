Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тренер сборной Швеции опроверг информацию о возвращении Ибрагимовича

    Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон сказал, что Златан Ибрагимович не возобновит международную карьеру.

    «Прошлым летом он сказал мне, что не хочет играть за сборную. Я уважаю это решение.

    Все слухи о его возвращении – спекуляция. Он уже все сказал», – цитирует специалиста AP.

    Ибрагимович выступал за «тре крунур» с 2001 по 2016 год. На его счету 62 гола в 116 матчах. Форвард «Манчестер Юнайтед» принял участие в двух чемпионатах мира и четырех первенствах Европы.

    Источник: Associated Press

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2018 16:29
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 марта 2018, 19:58

      Если и пригодится только на концовку матчей.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      BlackAngelZP 2 марта 2018, 16:59

      Златан - величайшая Легенда футбола не только Швеции, но и мира.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 марта 2018, 16:38

      При всём уважении к Златану и его достижениям, надо признать, что его время ушло и не надо возвращаться туда, откуда ушёл. Достойно уйти без всяких двусмысленных заявлений и интриг для тренерского штаба...

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11