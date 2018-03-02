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    Месси забил 599 голов за карьеру

    Накануне состоялся матч 26-го тура испанской Примеры, в котором «Лас-Пальмас» принимал «Барселону». Команды не смогли выявить победителя – 1:1.

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в этой встрече забил единственный гол своей команды. Этим он довел счет своих голов до 599 за карьеру.

    Он провел в составе «Барселоны» 623 матча и забил 538 голов, за сборную Аргентины – 123 матча и 61 гол. Юбилейный гол может состояться в следующей игре, который «Барселона» проведет в Примере 4 марта против «Атлетико» на стадионе «Камп Ноу».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.03.2018 07:42
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +14

      Владимир М 2 марта 2018, 19:22

      ждем

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 марта 2018, 12:13

      Вот он и подошел к 600- му.мерседесу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      rotor1997rus 2 марта 2018, 10:03

      Барселона вчера показала как играть не надо (((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 2 марта 2018, 09:32

      Давай друг,не подведи. Мы с тобой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 2 марта 2018, 09:27

      Лионель забил красивейший голешник!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 2 марта 2018, 09:26

      Вперёд Лео !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 марта 2018, 09:25

      у Роналду вроде больше

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 2 марта 2018, 08:48

      Хороший результат,так держать!!!

      1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 2 марта 2018, 08:44

      У Овечкина тоже скоро 600) правда и матчей под 1000)

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 2 марта 2018, 08:35

      Какой прикол публиковать новости о 599 голах, о 601? Будет 600 - напишите новость. Какие же писаки на Бомбардире убогие... Уже не знают, о чем написать.

      4
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