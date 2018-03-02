Месси забил 599 голов за карьеру

Накануне состоялся матч 26-го тура испанской Примеры, в котором «Лас-Пальмас» принимал «Барселону». Команды не смогли выявить победителя – 1:1.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в этой встрече забил единственный гол своей команды. Этим он довел счет своих голов до 599 за карьеру.

Он провел в составе «Барселоны» 623 матча и забил 538 голов, за сборную Аргентины – 123 матча и 61 гол. Юбилейный гол может состояться в следующей игре, который «Барселона» проведет в Примере 4 марта против «Атлетико» на стадионе «Камп Ноу».