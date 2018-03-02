«Манчестер Сити» впервые за 63 года обыграл «Арсенал», «Челси» и «МЮ» в гостях в одном сезоне

В четверг, 1 марта, состоялся матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» принимал на своем стадионе «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 0:3.

Благодаря этому результату, «горожане» второй раз в истории в гостях обыграл «Арсенал», «Челси» и «МЮ» в рамках высшего дивизиона. В предыдущий раз такое происходило в сезоне-1954/55.

После 28 туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая идущий вторым «Манчестер Юнайтед» на 16 очков.