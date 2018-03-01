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  • Геркус: «Матч со «Спартаком» станет решающим? Мы в другой весовой категории»

Геркус: «Матч со «Спартаком» станет решающим? Мы в другой весовой категории»

1 марта 2018, 14:22
48

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал об ожиданиях от матча со «Спартаком» в рамках 21 тура чемпионата России.

– Матч против «Спартака» называют решающим в борьбе за чемпионство.

– Он решающий для них, не для нас. «Локомотив» и «Спартак» находятся в разных весовых категориях. Безусловно, мы хотим сыграть как можно качественнее и выиграть.

– При этом дерби не будет показано по общедоступному телевидению.

– Ну, это выбор правообладателя.

– Зимой «Локомотив» никого не купил. Это означает, что в команде все хорошо?

– Многие команды никого не приобрели. А мы приобрели двух выздоровевших игроков – Ари и Ведрана Чорлуку. Посмотрите в таблицу – там у нас все хорошо.

Лидер турнирной таблицы РФПЛ примет красно-белых 4 марта.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Геркус Илья
Комментарии (48)
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кузнецов артем
1519904684
Чемпион России, идущий 3м в другой весовой категории ? Надеюсь за это фартуна от вас отвернется. Я конечно понимаю, что он добивается внимания болел и тп, но это уже перебор
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Sviro
1519905512
Дамы из "команды" спартак описались играть при морозе в 15 градусов.
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Евгений Агеев
1519905637
Ну если он будет так про каждого соперника говорить, то вес то можно и растерять...
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Помпомпом
1519906141
Звучит как-то "по-пижонски", смотри, как бы по носу не щелкнули:) Ещё ничего не выиграли в этом сезоне, а гонора как будто ЛЧ взяли.
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Локо1985
1519909033
Открываем ссылку на источник: — Матч против «Спартака» называют решающим в борьбе за чемпионство. — Он решающий для них, не для нас. «Локомотив» и «Спартак» находятся в разных ПОЗИЦИЯХ. Безусловно, мы хотим сыграть как можно качественнее и выиграть. И к чему этот высер бомбардира про "весовые категории"? Не правда ли другой смысл обретает данное высказывание? Или это для того, что бы народ тут слюнями брызгал?
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slavа0508
1519911564
— Матч против «Спартака» называют решающим в борьбе за чемпионство. — Он решающий для них, не для нас. «Локомотив» и «Спартак» находятся в разных позициях. Безусловно, мы хотим сыграть как можно качественнее и выиграть.Вот как на самом деле ответил на вопрос Геркус,,,,,по моему разница есть вот нахераа переиначивать слова ,, тогда бы и не брали интервью а сами сочиняли бы всё,,,,,
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DOCTOR PENALTY
1519912460
Как-то нескромно. Юрий Палыч так выражаться не стал бы
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мы_не_рабы
1519917734
Почитал интервью и слов, про разные весовые категории, не нашёл. Вот так команда "бомбардира" проехала по "спорт24". Чистая провокация для горячих Спартаковских болельщиков.
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CSKA471
1519918276
«Он решающий для них, не для нас. «Локомотив» и «Спартак» находятся в разных позициях.» - модератора за такую провакацию надо гнать поганной метлой
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OfaZavr
1519918743
ты это на что намекаешь, ты это на что царская морда намекаешь?)) х/ф "Иван Васильевич меняет профессию".
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