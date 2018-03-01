Геркус: «Матч со «Спартаком» станет решающим? Мы в другой весовой категории»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал об ожиданиях от матча со «Спартаком» в рамках 21 тура чемпионата России.

– Матч против «Спартака» называют решающим в борьбе за чемпионство.

– Он решающий для них, не для нас. «Локомотив» и «Спартак» находятся в разных весовых категориях. Безусловно, мы хотим сыграть как можно качественнее и выиграть.

– При этом дерби не будет показано по общедоступному телевидению.

– Ну, это выбор правообладателя.

– Зимой «Локомотив» никого не купил. Это означает, что в команде все хорошо?

– Многие команды никого не приобрели. А мы приобрели двух выздоровевших игроков – Ари и Ведрана Чорлуку. Посмотрите в таблицу – там у нас все хорошо.

Лидер турнирной таблицы РФПЛ примет красно-белых 4 марта.