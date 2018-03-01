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    Геркус: «Матч со «Спартаком» станет решающим? Мы в другой весовой категории»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал об ожиданиях от матча со «Спартаком» в рамках 21 тура чемпионата России.

    – Матч против «Спартака» называют решающим в борьбе за чемпионство.

    – Он решающий для них, не для нас. «Локомотив» и «Спартак» находятся в разных весовых категориях. Безусловно, мы хотим сыграть как можно качественнее и выиграть.

    – При этом дерби не будет показано по общедоступному телевидению.

    – Ну, это выбор правообладателя.

    – Зимой «Локомотив» никого не купил. Это означает, что в команде все хорошо?

    – Многие команды никого не приобрели. А мы приобрели двух выздоровевших игроков – Ари и Ведрана Чорлуку. Посмотрите в таблицу – там у нас все хорошо.

    Лидер турнирной таблицы РФПЛ примет красно-белых 4 марта.

    Источник: Sport24

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    01.03.2018 14:22
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +10418

      ivany4 2 марта 2018, 11:43

      Конечно в другой. Вы претенденты, Спартак - чемпион!
      И еще 10 туров впереди....

      0
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      Рейтинг: +142

      SERG63 1 марта 2018, 20:22

      Сёмин и Локо неразделимы. Верим в ВАС!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 марта 2018, 18:39

      ты это на что намекаешь, ты это на что царская морда намекаешь?)) х/ф "Иван Васильевич меняет профессию".

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 1 марта 2018, 18:31

      «Он решающий для них, не для нас. «Локомотив» и «Спартак» находятся в разных позициях.» - модератора за такую провакацию надо гнать поганной метлой

      5
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 1 марта 2018, 18:22

      Почитал интервью и слов, про разные весовые категории, не нашёл. Вот так команда "бомбардира" проехала по "спорт24". Чистая провокация для горячих Спартаковских болельщиков.

      7
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 1 марта 2018, 18:11

      Желаю победы Локомотиву.Заслуженно идут к чемпионству.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 1 марта 2018, 18:02

      Не сильно перебарщиваешь??? Как бы не поплатиться за свою надменность!!!

      2
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 1 марта 2018, 17:22

      сглазит, мудофил. Ей-Богу сглазит...

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 1 марта 2018, 16:54

      Как-то нескромно. Юрий Палыч так выражаться не стал бы

      4
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 1 марта 2018, 16:45

      говорит так, как буд-то они уже чемпики с 20-очковым отрывом

      3
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