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    Ростуризм ждет полтора миллиона иностранных болельщиков во время ЧМ-2018

    Глава Ростуризма Олег Сафонов поделился ожиданиями от приезда иностранных болельщиков в Россию во время проведения чемпионата мира-2018. По его словам, ожидается около полутора миллионов гостей.

    «Мы считаем, что приедет полтора миллиона человек, но точнее скажем об этом по итогам продаж авиабилетов, которые завершатся в мае. Может быть, даже эта цифра скорректируется в сторону увеличения. Но пока мы предполагаем, что это будет дополнительный турпоток в размере 1,5 миллиона человек.

    Это будет иметь долгосрочный позитивный эффект и после проведения соревнований. Колоссальное влияние на экономику уже ощущается в течение многих лет. Постолимпийское наследие у нас уже есть, теперь будет и постчемпионатное наследие», – сказал Сафонов.

    Источник: Интерфакс

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    01.03.2018 11:30
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