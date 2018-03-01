Ростуризм ждет полтора миллиона иностранных болельщиков во время ЧМ-2018

Глава Ростуризма Олег Сафонов поделился ожиданиями от приезда иностранных болельщиков в Россию во время проведения чемпионата мира-2018. По его словам, ожидается около полутора миллионов гостей.

«Мы считаем, что приедет полтора миллиона человек, но точнее скажем об этом по итогам продаж авиабилетов, которые завершатся в мае. Может быть, даже эта цифра скорректируется в сторону увеличения. Но пока мы предполагаем, что это будет дополнительный турпоток в размере 1,5 миллиона человек.

Это будет иметь долгосрочный позитивный эффект и после проведения соревнований. Колоссальное влияние на экономику уже ощущается в течение многих лет. Постолимпийское наследие у нас уже есть, теперь будет и постчемпионатное наследие», – сказал Сафонов.