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  • Агент Эриксена: «Интерес со стороны «Барселоны» и «Реала» – это комплимент для Кристиана»

Агент Эриксена: «Интерес со стороны «Барселоны» и «Реала» – это комплимент для Кристиана»

27 февраля 2018, 17:28
2

Агент полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена Мартин Шутс заявил, что ему приятно слышать об интересе к своему клиенту от европейских топ-клубов

По словам представителя игрока, внимание со стороны «Барселоны», «Реала» и «Манчестер Юнайтед» говорит о хорошем уровне игры датчанина.

«Я не очень часто комментирую слухи, но когда упоминаются такие клубы, как «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед», это всегда комплимент. С тех пор, как Кристиану исполнилось 14 лет, топ-команды стали проявлять к нему интерес.

Первыми были «Челси», «Милан» и «Барселона». И с тех пор не было ни одного трансферного окна без какого-либо предложения или интереса

Это далеко не все клубы, которые известны прессе. Кристиан – не тот парень, который хочет слишком много разговаривать. Он говорит своими ногами», – сказал Шутс.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Барселона Реал Эриксен Кристиан
Комментарии (2)
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Татарин за ЦСКА
1519754766
Ну если перейдёшь в Реал,то будет Криштиан Роналду и Кристиан Эриксен.)))))))
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Cules2013
1519762191
Вот на кого нужно была тратить деньги за Неймара.
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