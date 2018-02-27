Агент Эриксена: «Интерес со стороны «Барселоны» и «Реала» – это комплимент для Кристиана»

Агент полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена Мартин Шутс заявил, что ему приятно слышать об интересе к своему клиенту от европейских топ-клубов

По словам представителя игрока, внимание со стороны «Барселоны», «Реала» и «Манчестер Юнайтед» говорит о хорошем уровне игры датчанина.

«Я не очень часто комментирую слухи, но когда упоминаются такие клубы, как «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед», это всегда комплимент. С тех пор, как Кристиану исполнилось 14 лет, топ-команды стали проявлять к нему интерес.

Первыми были «Челси», «Милан» и «Барселона». И с тех пор не было ни одного трансферного окна без какого-либо предложения или интереса

Это далеко не все клубы, которые известны прессе. Кристиан – не тот парень, который хочет слишком много разговаривать. Он говорит своими ногами», – сказал Шутс.