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Бышовец сравнил Заболотного с Дзюбой по матчу с «Селтиком»

26 февраля 2018, 09:52
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Бывший тренер «Зенита» Анатолий Бышовец считает, что сине-бело-голубые были не готовы к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком». Ко второй встрече команда подошла более подготовленной, что и сказалось на финальном результате.

«Зенит» вышел в 1/8 финала турнира, где встретится с немецким «РБ Лейпцигом».

– Почему у «Зенита» получились два таких разных матча?

– К первой игре команда оказалась неготовой. «Селтик» на хорошем эмоциональном фоне за счет психологического давления сумел ограничить соперника в пространстве и во времени. В «Зените» не было лидера, команда не сумела психологически преодолеть возникшее напряжение.

Что касается второго матча, то шотландский клуб по своей игровой философии не относится к тем командам, которые играют от обороны и держат во главе угла результат. В таком открытом футболе у зенитовцев есть возможность усиления атаки за счет увеличения скорости и использования пространства. В этом смысле и переход на два центральных нападающих был решающим фактором. Надо отдать должное игрокам и тому, что в команде появился такой лидер, как Иванович, который повел за собой, а российские сборники сыграли достаточно хорошо.

– Ожидали такой результативности от серба?

– Даже ее предрекал, когда меня спрашивали на предмет приглашения его в «Зенит». Он надежен, как в обороне, так и полезен при развитии атаки. Им были забиты либо решающие мячи, либо победные.

– Как смотрится Заболотный, если его сравнивать с Дзюбой?

– Волей-неволей такие параллели проводятся. Конечно, в пользу Заболотного – объем работы, интенсивность, умение держать в напряжении, что у Дзюбы проявлялось только в единоборствах. В движении он создает достаточное напряжение у ворот соперника. Это очень важно. В результате появляется необходимое пространство для Кокорина и Кузяева. Непонятно, правда, что происходит с Дриусси.

– Правильно ли сделал Манчини, убрав из команды Дзюбу, Шатова и Анюкова?

– Время покажет. Дзюба не набрал оптимальных кондиций, и в этом смысле проблема была в его «физике». Если при Вилаш-Боаше было видно, что он функционально подготовлен, то вопросы со стороны Манчини могли к нему возникнуть. Шатов был после травмы и не смог войти в игровой ритм.

У Анюкова есть проблемы, связанные с перспективой. Кроме того, здесь вопрос возраста. Он много сделал для команды, но когда-то это должно было случиться. В команде создается определенный режим конкуренции и повышения ответственности. Проблемы, с которыми столкнулись Шатов и Дзюба, нужно, прежде всего адресовать им самим. Они связаны с тем, что необходимо доказывать и тренеру, и самому себе, что ты лучше и достоин выходить в основе. Видимо, в какой-то момент эти игроки перестали отвечать требованиям Манчини.

– Насколько хорошо «Зенит» укомплектован перед весенней частью чемпионата?

– Я думаю, что команде достаточно резервов, как в атаке, так и в обороне. Есть игроки, которые могут не только равноценно заменить, но и усилить команду. Главное – распределить нагрузку на два фронта и провести ротацию состава.

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы Зенит Дзюба Артем Заболотный Антон Бышовец Анатолий
Комментарии (4)
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upiter622
1519628825
Да вроде бы умный мужик!
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zigbert
1519630725
Все по делу,ни дать ни взять.
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DOCTOR PENALTY
1519631686
+++Объективно.
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multi1984
1519640156
Первый раз читаю его интервью ,которое он чётко и ясно изложил... здорово!
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