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    Бышовец сравнил Заболотного с Дзюбой по матчу с «Селтиком»

    Бывший тренер «Зенита» Анатолий Бышовец считает, что сине-бело-голубые были не готовы к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком». Ко второй встрече команда подошла более подготовленной, что и сказалось на финальном результате.

    «Зенит» вышел в 1/8 финала турнира, где встретится с немецким «РБ Лейпцигом».

    – Почему у «Зенита» получились два таких разных матча?

    – К первой игре команда оказалась неготовой. «Селтик» на хорошем эмоциональном фоне за счет психологического давления сумел ограничить соперника в пространстве и во времени. В «Зените» не было лидера, команда не сумела психологически преодолеть возникшее напряжение.

    Что касается второго матча, то шотландский клуб по своей игровой философии не относится к тем командам, которые играют от обороны и держат во главе угла результат. В таком открытом футболе у зенитовцев есть возможность усиления атаки за счет увеличения скорости и использования пространства. В этом смысле и переход на два центральных нападающих был решающим фактором. Надо отдать должное игрокам и тому, что в команде появился такой лидер, как Иванович, который повел за собой, а российские сборники сыграли достаточно хорошо.

    – Ожидали такой результативности от серба?

    – Даже ее предрекал, когда меня спрашивали на предмет приглашения его в «Зенит». Он надежен, как в обороне, так и полезен при развитии атаки. Им были забиты либо решающие мячи, либо победные.

    – Как смотрится Заболотный, если его сравнивать с Дзюбой?

    – Волей-неволей такие параллели проводятся. Конечно, в пользу Заболотного – объем работы, интенсивность, умение держать в напряжении, что у Дзюбы проявлялось только в единоборствах. В движении он создает достаточное напряжение у ворот соперника. Это очень важно. В результате появляется необходимое пространство для Кокорина и Кузяева. Непонятно, правда, что происходит с Дриусси.

    – Правильно ли сделал Манчини, убрав из команды Дзюбу, Шатова и Анюкова?

    – Время покажет. Дзюба не набрал оптимальных кондиций, и в этом смысле проблема была в его «физике». Если при Вилаш-Боаше было видно, что он функционально подготовлен, то вопросы со стороны Манчини могли к нему возникнуть. Шатов был после травмы и не смог войти в игровой ритм.

    У Анюкова есть проблемы, связанные с перспективой. Кроме того, здесь вопрос возраста. Он много сделал для команды, но когда-то это должно было случиться. В команде создается определенный режим конкуренции и повышения ответственности. Проблемы, с которыми столкнулись Шатов и Дзюба, нужно, прежде всего адресовать им самим. Они связаны с тем, что необходимо доказывать и тренеру, и самому себе, что ты лучше и достоин выходить в основе. Видимо, в какой-то момент эти игроки перестали отвечать требованиям Манчини.

    – Насколько хорошо «Зенит» укомплектован перед весенней частью чемпионата?

    – Я думаю, что команде достаточно резервов, как в атаке, так и в обороне. Есть игроки, которые могут не только равноценно заменить, но и усилить команду. Главное – распределить нагрузку на два фронта и провести ротацию состава.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    26.02.2018 09:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +371

      multi1984 26 февраля 2018, 13:15

      Первый раз читаю его интервью ,которое он чётко и ясно изложил... здорово!

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2018, 10:54

      +++Объективно.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 26 февраля 2018, 10:38

      Все по делу,ни дать ни взять.

      1
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      Рейтинг: +2076

      upiter622 26 февраля 2018, 10:07

      Да вроде бы умный мужик!

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