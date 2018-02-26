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    Булатов: «РБ Лейпциг» – не самый плохой вариант для «Зенита»

    Экс-полузащитник «Спартака» Виктор Булатов оценил везение «Зенита» при жеребьевке 1/8 финала Лиги Европы. По его словам, команде из Санкт-Петербурга достался средний по силе соперник, который можно обыгрывать.

    Напомним, «Зениту» предстоит встретиться в 1/8 финала Лиги Европы с немецким «РБ Лейпцигом».

    – Виктор Геннадьевич, «Лейпциг» – хороший вариант для «Зенита» в качестве соперника по 1/8 финала?

    – Исходя из того, что питерцам мог попасться лондонский «Арсенал» или мадридский «Атлетико», «Лейпциг» – не самый плохой вариант. Наверное, это средний жребий: могло быть лучше, а могло быть и хуже. «Лейпциг» – довольно крепкая и играющая команда, которая идет в верхней части таблицы Бундеслиги и лидер которой – нападающий сборной Германии Вернер. Так что легко против немцев «Зениту» точно не будет, тем более что в первой встрече не примет участия Паредес – во многом определяющий игрок, который может начать хорошую атаку одной передачей.

    – Что надо сделать сине-бело-голубым, чтобы пройти в четвертьфинал?

    – Во-первых, питерцы должны подойти к матчам с «Лейпцигом» в хорошем физическом состоянии, потому что скорости в чемпионате Германии выше, чем скорости в чемпионате России. Во-вторых, «Зениту» надо соблюсти здоровый баланс в игре: действовать очень компактно и плотно, не оставляя сопернику свободного пространства, так как в составе «Лейпцига» достаточно много быстрых и техничных игроков, умеющих разыгрывать хорошие комбинации. Наверное, питерцам лучше сыграть не «первым номером», а на контратаках.

    – В противостоянии с «Селтиком» поражение 0:1 в первом гостевом матче не помешало сине-бело-голубым пройти дальше. Устроит ли теперь «Зенит» проигрыш с минимальным счетом в Лейпциге?

    – Счет 0:1 в гостях будет не самым худшим вариантом, хотя, конечно, 1:2 лучше с забитым мячом на выезде. Но стоит учитывать, что хоть и лучше проводить ответный матч при своих зрителях, все равно это преимущество микроскопическое.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    26.02.2018 06:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 26 февраля 2018, 13:42

      Когда журналист задает вопрос:
      – Что надо сделать сине-бело-голубым, чтобы пройти в четвертьфинал?
      хочется его ударить побольнее и обязательно по голове.!!!

      0
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      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 26 февраля 2018, 13:39

      обе команды равны по классу, я уверен что будет много голов в этом противостоянии, победит тот кто забьет на 1 больше)))))))))

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      Рейтинг: +431

      Dimon013 26 февраля 2018, 10:16

      Вообще отличный вариант! Арсенал, Боруссия, Лацио, Атлетико... в разы сильнее

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      Рейтинг: +1026

      lotsman 26 февраля 2018, 10:03

      Если хорошо подойти к этой игре, то вполне нормальный вариант.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 февраля 2018, 09:01

      бабушка на двое сказала

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