Булатов: «РБ Лейпциг» – не самый плохой вариант для «Зенита»

Экс-полузащитник «Спартака» Виктор Булатов оценил везение «Зенита» при жеребьевке 1/8 финала Лиги Европы. По его словам, команде из Санкт-Петербурга достался средний по силе соперник, который можно обыгрывать.

Напомним, «Зениту» предстоит встретиться в 1/8 финала Лиги Европы с немецким «РБ Лейпцигом».

– Виктор Геннадьевич, «Лейпциг» – хороший вариант для «Зенита» в качестве соперника по 1/8 финала?

– Исходя из того, что питерцам мог попасться лондонский «Арсенал» или мадридский «Атлетико», «Лейпциг» – не самый плохой вариант. Наверное, это средний жребий: могло быть лучше, а могло быть и хуже. «Лейпциг» – довольно крепкая и играющая команда, которая идет в верхней части таблицы Бундеслиги и лидер которой – нападающий сборной Германии Вернер. Так что легко против немцев «Зениту» точно не будет, тем более что в первой встрече не примет участия Паредес – во многом определяющий игрок, который может начать хорошую атаку одной передачей.

– Что надо сделать сине-бело-голубым, чтобы пройти в четвертьфинал?

– Во-первых, питерцы должны подойти к матчам с «Лейпцигом» в хорошем физическом состоянии, потому что скорости в чемпионате Германии выше, чем скорости в чемпионате России. Во-вторых, «Зениту» надо соблюсти здоровый баланс в игре: действовать очень компактно и плотно, не оставляя сопернику свободного пространства, так как в составе «Лейпцига» достаточно много быстрых и техничных игроков, умеющих разыгрывать хорошие комбинации. Наверное, питерцам лучше сыграть не «первым номером», а на контратаках.

– В противостоянии с «Селтиком» поражение 0:1 в первом гостевом матче не помешало сине-бело-голубым пройти дальше. Устроит ли теперь «Зенит» проигрыш с минимальным счетом в Лейпциге?

– Счет 0:1 в гостях будет не самым худшим вариантом, хотя, конечно, 1:2 лучше с забитым мячом на выезде. Но стоит учитывать, что хоть и лучше проводить ответный матч при своих зрителях, все равно это преимущество микроскопическое.