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  • Булатов: «РБ Лейпциг» – не самый плохой вариант для «Зенита»

Булатов: «РБ Лейпциг» – не самый плохой вариант для «Зенита»

26 февраля 2018, 06:54
5

Экс-полузащитник «Спартака» Виктор Булатов оценил везение «Зенита» при жеребьевке 1/8 финала Лиги Европы. По его словам, команде из Санкт-Петербурга достался средний по силе соперник, который можно обыгрывать.

Напомним, «Зениту» предстоит встретиться в 1/8 финала Лиги Европы с немецким «РБ Лейпцигом».

– Виктор Геннадьевич, «Лейпциг» – хороший вариант для «Зенита» в качестве соперника по 1/8 финала?

– Исходя из того, что питерцам мог попасться лондонский «Арсенал» или мадридский «Атлетико», «Лейпциг» – не самый плохой вариант. Наверное, это средний жребий: могло быть лучше, а могло быть и хуже. «Лейпциг» – довольно крепкая и играющая команда, которая идет в верхней части таблицы Бундеслиги и лидер которой – нападающий сборной Германии Вернер. Так что легко против немцев «Зениту» точно не будет, тем более что в первой встрече не примет участия Паредес – во многом определяющий игрок, который может начать хорошую атаку одной передачей.

– Что надо сделать сине-бело-голубым, чтобы пройти в четвертьфинал?

– Во-первых, питерцы должны подойти к матчам с «Лейпцигом» в хорошем физическом состоянии, потому что скорости в чемпионате Германии выше, чем скорости в чемпионате России. Во-вторых, «Зениту» надо соблюсти здоровый баланс в игре: действовать очень компактно и плотно, не оставляя сопернику свободного пространства, так как в составе «Лейпцига» достаточно много быстрых и техничных игроков, умеющих разыгрывать хорошие комбинации. Наверное, питерцам лучше сыграть не «первым номером», а на контратаках.

– В противостоянии с «Селтиком» поражение 0:1 в первом гостевом матче не помешало сине-бело-голубым пройти дальше. Устроит ли теперь «Зенит» проигрыш с минимальным счетом в Лейпциге?

– Счет 0:1 в гостях будет не самым худшим вариантом, хотя, конечно, 1:2 лучше с забитым мячом на выезде. Но стоит учитывать, что хоть и лучше проводить ответный матч при своих зрителях, все равно это преимущество микроскопическое.

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы Зенит РБ Лейпциг Булатов Виктор
Комментарии (5)
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Garrincha58
1519624874
бабушка на двое сказала
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lotsman
1519628580
Если хорошо подойти к этой игре, то вполне нормальный вариант.
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Dimon013
1519629360
Вообще отличный вариант! Арсенал, Боруссия, Лацио, Атлетико... в разы сильнее
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Zenitoveс1991
1519641567
обе команды равны по классу, я уверен что будет много голов в этом противостоянии, победит тот кто забьет на 1 больше)))))))))
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Gornostay
1519641727
Когда журналист задает вопрос: – Что надо сделать сине-бело-голубым, чтобы пройти в четвертьфинал? хочется его ударить побольнее и обязательно по голове.!!!
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