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    «Атлетико» пробил пенальти впервые за последние 30 игр

    Накануне состоялся матч 25-го тура испанской Примеры, в котором «Севилья» принимала «Атлетико». Встреча завершилась со счетом 2:5.

    В этом матче арбитр Хуан Мартинес Мунуэра назначил пенальти в ворота хозяев во втором тайме при счете 0:4. Это позволило мадридцам впервые в этом сезоне получили право пробить пенальти, а с учетом прошлого года серия без пенальти составила 30 игр.

    Более продолжительный отрезок без пенальти был у «Атлетико» лишь однажды – 32 встречи, которые клуб провел в 1942-1943 годах.

    Источник: Twitter

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    26.02.2018 06:42
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