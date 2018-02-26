«Атлетико» пробил пенальти впервые за последние 30 игр

Накануне состоялся матч 25-го тура испанской Примеры, в котором «Севилья» принимала «Атлетико». Встреча завершилась со счетом 2:5.

В этом матче арбитр Хуан Мартинес Мунуэра назначил пенальти в ворота хозяев во втором тайме при счете 0:4. Это позволило мадридцам впервые в этом сезоне получили право пробить пенальти, а с учетом прошлого года серия без пенальти составила 30 игр.

Более продолжительный отрезок без пенальти был у «Атлетико» лишь однажды – 32 встречи, которые клуб провел в 1942-1943 годах.