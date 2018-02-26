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    Примера. «Атлетико» разгромил «Севилью» и приблизился к «Барселоне», Гризманн оформил хет-трик

    В матче 25-го тура чемпионата Испании «Севилья» дома разгромно проиграла «Атлетико» со счетом 2:5.

    Нападающий мадридцев Антуан Гризманн оформил хет-трик. К 86-й минуте гости вели со счетом 5:0, однако пропустили два гола в концовке матча.

    «Атлетико» набрал 58 очков и сократил отставание до лидера таблицы «Барселоны» до семи очков. «Севилья» с 39-ю очками идет шестой.

    Чемпионат Испании. Примера. 25-й тур

    Севилья – Атлетико – 2:5 (0:2)

    Голы: 0:1 – Коста, 29; 0:2 – Гризманн, 42; 0:3 – Гризманн (с пенальти), 51; 0:4 – Коке, 65; 0:5 – Гризманн, 81; 1:5 – Сарабия, 86; 2:5 – Нолито, 89.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.02.2018 00:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 26 февраля 2018, 10:50

      Страшно за Локомотив становится!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2076

      upiter622 26 февраля 2018, 09:54

      Звиздец Локомотиву!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 26 февраля 2018, 09:31

      Жесткий матч вышел

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