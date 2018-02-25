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    Моуринью сказал, что не испытывает особых эмоций от матча с «Челси»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии матча 28-го тура АПЛ против «Челси» поделился ожиданиями от встречи.

    «Особые эмоции? Особые эмоции во время игры со своей прошлой командой остаются, только если ты уходишь с негативными эмоциями. Я не уходил из «Челси» с негативом. Я профессионал и принимаю любые решения клуба.

    Я отдал все, что мог, поэтому нет никаких негативных эмоций. Это очень важный матч, потому что нас разделяют несколько очков, а цели у нас одинаковые», – сказал Моуринью.

    Матч «Манчестер Юнайтед» – «Челси» пройдет сегодня в Манчестере. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало матча в 17:05 по московскому времени.

    Источник: Skysports

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    25.02.2018 13:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +982

      O-Z 25 февраля 2018, 15:10

      Враньё))) Могу быть немного уверен что он возглавил МЮ чтобы мстить исключительно Челси)))

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      Рейтинг: +102

      Shogun 25 февраля 2018, 13:57

      Да конечно, в прошлом сезоне, когда натянул Челси 4-0 ходил неделю бомбил и в этом после 1-0 отличился

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