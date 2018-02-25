Моуринью сказал, что не испытывает особых эмоций от матча с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии матча 28-го тура АПЛ против «Челси» поделился ожиданиями от встречи.

«Особые эмоции? Особые эмоции во время игры со своей прошлой командой остаются, только если ты уходишь с негативными эмоциями. Я не уходил из «Челси» с негативом. Я профессионал и принимаю любые решения клуба.

Я отдал все, что мог, поэтому нет никаких негативных эмоций. Это очень важный матч, потому что нас разделяют несколько очков, а цели у нас одинаковые», – сказал Моуринью.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Челси» пройдет сегодня в Манчестере. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало матча в 17:05 по московскому времени.