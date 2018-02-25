Федерация футбола Италии: «В списке претендентов на пост главного тренера сборной могут быть сюрпризы»

Комиссионер Федерации футбола Италии Роберто Фаббричини рассказал о кандидатах на пост главного тренера сборной.

«Никто не в приоритете, и в списке претендентов могут быть сюрпризы. Мы никого не назначали.

Неправильно называть чье-то имя сейчас, так как мы не вступали в серьезные переговоры. Многие заинтересованы в этой должности. Мы не хотим спешить, и назначение произойдет со временем», – сказал Фаббричини.

Напомним, что нынешний главный тренер «Зенита» Роберто Манчини называется в числе претендентов на пост главного тренера сборной Италии.