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    Федерация футбола Италии: «В списке претендентов на пост главного тренера сборной могут быть сюрпризы»

    Комиссионер Федерации футбола Италии Роберто Фаббричини рассказал о кандидатах на пост главного тренера сборной.

    «Никто не в приоритете, и в списке претендентов могут быть сюрпризы. Мы никого не назначали.

    Неправильно называть чье-то имя сейчас, так как мы не вступали в серьезные переговоры. Многие заинтересованы в этой должности. Мы не хотим спешить, и назначение произойдет со временем», – сказал Фаббричини.

    Напомним, что нынешний главный тренер «Зенита» Роберто Манчини называется в числе претендентов на пост главного тренера сборной Италии.

    Источник: Football Italia

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    25.02.2018 01:51
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 февраля 2018, 11:06

      Италия в пролете на ЧМ 2018.Хотелось бы найти серьезную кандидатуру,которая устроит всех.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6098

      subbotaspartak 25 февраля 2018, 03:36

      Слуцкий?

      0
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