Клопп: «МЮ» провел абсолютно нормальный матч с «Севильей»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о выступлении команд в Лиге чемпионов.

«Я смотрел все матчи и видел чистый класс. Я знал, что «Севилья» все еще очень сильна, и не был удивлен. «МЮ» провел абсолютно нормальный матч.

Для кого-то «Шахтер» стал неожиданностью, но у них есть класс и у них все еще зимний перерыв. Они достигли особенного результата в матче с «Ромой».

Хорошо, когда тебе нужно посмотреть матч для подготовки. Мы играем с «Юнайтед» через две недели, а также мы можем сыграть против «Севильи», если пройдем в 1/4 финала ЛЧ. Я не волновался до просмотра матчей, не волнуюсь и сейчас. Все, что я знаю, – у них есть класс», – сказал Клопп.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Порту» со счетом 5:0.