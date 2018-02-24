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    Клопп: «МЮ» провел абсолютно нормальный матч с «Севильей»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о выступлении команд в Лиге чемпионов.

    «Я смотрел все матчи и видел чистый класс. Я знал, что «Севилья» все еще очень сильна, и не был удивлен. «МЮ» провел абсолютно нормальный матч.

    Для кого-то «Шахтер» стал неожиданностью, но у них есть класс и у них все еще зимний перерыв. Они достигли особенного результата в матче с «Ромой».

    Хорошо, когда тебе нужно посмотреть матч для подготовки. Мы играем с «Юнайтед» через две недели, а также мы можем сыграть против «Севильи», если пройдем в 1/4 финала ЛЧ. Я не волновался до просмотра матчей, не волнуюсь и сейчас. Все, что я знаю, – у них есть класс», – сказал Клопп.

    Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Порту» со счетом 5:0.

    Источник: Liverpool Echo

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    24.02.2018 23:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 25 февраля 2018, 04:02

      т.е. Севилья уже прошла мю ? ай да клопп вроде об мю норм говорит но с подколом )

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