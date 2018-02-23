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    Полиция Бильбао не смогла обвинить российских болельщиков в гибели своего сотрудника

    Испанская полиция не готова обвинить в смерти своего сотрудника кого-то из российских болельщиков «Спартака». Напомним, что перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы в Бильбао, где встречались местный «Атлетик» и «Спартак» (1:2), произошли массовые беспорядки с участием российских и испанских ультрас. В результате столкновения погиб полицейский от сердечного приступа.

    «Проведем расследование по этому делу. Сейчас мы не можем обвинять в его смерти российских болельщиков», – заявили в пресс-службе полиции.

    Матчи 25-го утра испанской Примеры начнутся с минуты молчания в память о данной трагедии.

    Источник: ТАСС

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    23.02.2018 10:29
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 февраля 2018, 13:30

      Уроды вы со своими митингами и евро-провокациями.

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 23 февраля 2018, 12:58

      разобрались бы почему около отеля был атакован представитель Спартака..случись такое в Москве с представителями любой другой европейской команды-как минимум отстранили бы команду от участия в еврокубках

      0
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 23 февраля 2018, 12:51

      Англо-сакские, в доску демократические, АТИРОССИЙСКИЕ "игры" вокруг ЧМ 2018 года в России продолжаются!
      Испанские СМИ раздувают ИСТЕРИЮ по поводу России и её болельщиков! Это стоило ОЖИДАТЬ в предверии чемпионата мира по футболу в России!
      Наши болельщики подверглись нападению испанских ультрас, а испанский футбольный официоз сваливает эти провокации, испанских ультрас, на российских болельщиков!
      Российские болельщики вели себя спокойно и не отвечали на провокации испанских ультрас!
      УМЕР ПОЛИЦЕЙСКИЙ, РАНЕН ФАНАТ "СПАРТАКА". КАК БАСКИ-УЛЬТРАС УСТРОИЛИ ПОБОИЩЕ ПЕРЕД МАТЧЕМ против российских болельщиков!
      Эти испанские провокации готовились ЗАГОДЯ и наш МИД предупреждал российских болельщиков об этом!
      Брешет Марка и раздувет ИСТЕРИЮ! БРЕШЕТ!!!!
      Полиция города отрицает факт гибели полицейского по вине российских болельщиков!
      Это КЛЕВЕТА Марки на россиян!
      Испанцы сами устроили ПРОВОКАЦИИ и потасовки, а теперь раздувают ИСТЕРИЮ по поводу России и её болельщиков!
      Вспомните, как за день до матча, испанские ультраправые организовали шествие против российских болельщиков!
      Как они уже ЗАГОДЯ и клеветнически навешивали на российских болельщиков ярлыки!!!
      Видно было, что им и англо-саксам не нравится Россия и что мы проводим мировой форум футбола в этом году летом!
      Артём Фетисов, переводчик главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, подвергся нападению в Бильбао со стороны испанских ультрас!!!
      Это как химатаки в Сирии!
      Химические атаки в Сирии готовят, организуют и совершают американцы, а сваливают на невиновных сирийцев!
      Это топорная работа американцев и шита белыми нитками!
      Это ЧИСТЕЙШАЯ американская ПРОВОКАЦИЯ, руками испанских УЛЬТРАС!
      Кто следующий в этой ЧУДОВИЩНОЙ клевете на Россию англо-саксов и их испанских провокаторов?

      -2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 23 февраля 2018, 12:01

      кто там первый шествия организовал ??? кто раздул огонь провокаций ??? мэр бильбао еще проклинает наших болельщиков,гнида.... его самого надо раком загнуть!! не справился с ситуацией,теперь орет чепуху... полицейского жаль....

      3
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 23 февраля 2018, 12:01

      любой произошедший скандал связывают с Россией,а тут такой случай! Опять начнут мусолить тему запрета ЧМ-18 в РФ...

      1
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      Рейтинг: +19

      lloegr 23 февраля 2018, 11:50

      куку, ****

      AlexanderVishnevskiy
      ‏@a_vishnevskiy
      8h8 hours ago
      "Умерший в Бильбао полицейский не принимал непосредственного участия в операции по разгону фанатов. 51-летний офицер был далеко от места столкновений, умер от сердечного приступа. Но у всех, кто оскорблял болельщиков по итогам этого печального события, не хватит совести извиниться."

      1
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      Рейтинг: +3136

      m40 23 февраля 2018, 11:47

      Я по началу подумал, что погиб в драке. Но тут такая нелепая смерть... Не оправдываю этих дерущихся дураков, но возникает вопрос: что делают в полиции такие сотрудники, как вообще проходят медосмотр? Но в любом случае, семье погибшему соболезнования

      4
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 23 февраля 2018, 11:41

      Начинать надо с себя! Провокация была со стороны ублюдков-басков!!! Не устраивали бы своих фашистких митингов, не кидались бы словами и все прошло бы тихо! Пошумели бы, попили горелки и разъехались!!! А так пожинайте плоды!!! А обвинят конечно же наших, а кого еще, не на себя же наговаривать! И в УЕФА языки в жопу повставляли и молчат!!!

      5
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      Рейтинг: +1055

      3ton > Сильвербой 23 февраля 2018, 12:16

      Ща спартачей защищать. Эти дегенераты не способны вести себя адекватно... поросятя , есть поросята. Везде себя прославляют с плохой стороны

      1
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > Сильвербой 23 февраля 2018, 12:38

      Поправочка: "АНТИфашистских." Они думали, что болельщики спартака - нацики.

      0
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      Рейтинг: +304

      Антисемит 23 февраля 2018, 11:29

      а меня больше всего постановка вопроса изумляет. Расследование не проведено, ничего не понятно, а обвинять собираются именно российских болельщиков, но пока "не могут", ай-яй-яй...

      5
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      Рейтинг: +64

      LaMagica 23 февраля 2018, 11:02

      но это не отменяет необходимости ссылки в пердив

      -2
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