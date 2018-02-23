Полиция Бильбао не смогла обвинить российских болельщиков в гибели своего сотрудника

Испанская полиция не готова обвинить в смерти своего сотрудника кого-то из российских болельщиков «Спартака». Напомним, что перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы в Бильбао, где встречались местный «Атлетик» и «Спартак» (1:2), произошли массовые беспорядки с участием российских и испанских ультрас. В результате столкновения погиб полицейский от сердечного приступа.

«Проведем расследование по этому делу. Сейчас мы не можем обвинять в его смерти российских болельщиков», – заявили в пресс-службе полиции.

Матчи 25-го утра испанской Примеры начнутся с минуты молчания в память о данной трагедии.