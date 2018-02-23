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  • Полиция Бильбао не смогла обвинить российских болельщиков в гибели своего сотрудника

Полиция Бильбао не смогла обвинить российских болельщиков в гибели своего сотрудника

23 февраля 2018, 10:29
20

Испанская полиция не готова обвинить в смерти своего сотрудника кого-то из российских болельщиков «Спартака». Напомним, что перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы в Бильбао, где встречались местный «Атлетик» и «Спартак» (1:2), произошли массовые беспорядки с участием российских и испанских ультрас. В результате столкновения погиб полицейский от сердечного приступа.

«Проведем расследование по этому делу. Сейчас мы не можем обвинять в его смерти российских болельщиков», – заявили в пресс-службе полиции.

Матчи 25-го утра испанской Примеры начнутся с минуты молчания в память о данной трагедии.

Источник: ТАСС
Лига Европы Атлетик Спартак
Комментарии (20)
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swot1205
1519372264
а как они могли спровцировать сердечный приступ?
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BlackMurder
1519372749
Свиней штрафанут)
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LaMagica
1519372953
но это не отменяет необходимости ссылки в пердив
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Антисемит
1519374547
а меня больше всего постановка вопроса изумляет. Расследование не проведено, ничего не понятно, а обвинять собираются именно российских болельщиков, но пока "не могут", ай-яй-яй...
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Сильвербой
1519375280
Начинать надо с себя! Провокация была со стороны ублюдков-басков!!! Не устраивали бы своих фашистких митингов, не кидались бы словами и все прошло бы тихо! Пошумели бы, попили горелки и разъехались!!! А так пожинайте плоды!!! А обвинят конечно же наших, а кого еще, не на себя же наговаривать! И в УЕФА языки в жопу повставляли и молчат!!!
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m40
1519375620
Я по началу подумал, что погиб в драке. Но тут такая нелепая смерть... Не оправдываю этих дерущихся дураков, но возникает вопрос: что делают в полиции такие сотрудники, как вообще проходят медосмотр? Но в любом случае, семье погибшему соболезнования
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SPACE TRUCKIN
1519376473
любой произошедший скандал связывают с Россией,а тут такой случай! Опять начнут мусолить тему запрета ЧМ-18 в РФ...
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84aivengo
1519376507
кто там первый шествия организовал ??? кто раздул огонь провокаций ??? мэр бильбао еще проклинает наших болельщиков,гнида.... его самого надо раком загнуть!! не справился с ситуацией,теперь орет чепуху... полицейского жаль....
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Виктор12
1519379479
Англо-сакские, в доску демократические, АТИРОССИЙСКИЕ "игры" вокруг ЧМ 2018 года в России продолжаются! Испанские СМИ раздувают ИСТЕРИЮ по поводу России и её болельщиков! Это стоило ОЖИДАТЬ в предверии чемпионата мира по футболу в России! Наши болельщики подверглись нападению испанских ультрас, а испанский футбольный официоз сваливает эти провокации, испанских ультрас, на российских болельщиков! Российские болельщики вели себя спокойно и не отвечали на провокации испанских ультрас! УМЕР ПОЛИЦЕЙСКИЙ, РАНЕН ФАНАТ "СПАРТАКА". КАК БАСКИ-УЛЬТРАС УСТРОИЛИ ПОБОИЩЕ ПЕРЕД МАТЧЕМ против российских болельщиков! Эти испанские провокации готовились ЗАГОДЯ и наш МИД предупреждал российских болельщиков об этом! Брешет Марка и раздувет ИСТЕРИЮ! БРЕШЕТ!!!! Полиция города отрицает факт гибели полицейского по вине российских болельщиков! Это КЛЕВЕТА Марки на россиян! Испанцы сами устроили ПРОВОКАЦИИ и потасовки, а теперь раздувают ИСТЕРИЮ по поводу России и её болельщиков! Вспомните, как за день до матча, испанские ультраправые организовали шествие против российских болельщиков! Как они уже ЗАГОДЯ и клеветнически навешивали на российских болельщиков ярлыки!!! Видно было, что им и англо-саксам не нравится Россия и что мы проводим мировой форум футбола в этом году летом! Артём Фетисов, переводчик главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, подвергся нападению в Бильбао со стороны испанских ультрас!!! Это как химатаки в Сирии! Химические атаки в Сирии готовят, организуют и совершают американцы, а сваливают на невиновных сирийцев! Это топорная работа американцев и шита белыми нитками! Это ЧИСТЕЙШАЯ американская ПРОВОКАЦИЯ, руками испанских УЛЬТРАС! Кто следующий в этой ЧУДОВИЩНОЙ клевете на Россию англо-саксов и их испанских провокаторов?
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Диктор
1519381824
Уроды вы со своими митингами и евро-провокациями.
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