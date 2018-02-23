Мостовой: «Спартак» должен был выйти на поле в Бильбао, как на тренировку, и забыть про счет»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой уверен, что главному тренеру красно-белых Массимо Каррере стоило выпустить с первых минут в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» в Бильбао Зе Луиша.

«Согласен, что с выходом Зе Луиша игра команды преобразилась. Но я считаю, что Зе Луиша нужно было выпускать еще в первом матче. Он умеет цепляться за мяч и прекрасно играет на втором этаже. Сегодня он доказал это в очередной раз.

Честно говоря, я был удивлен, когда посмотрел стартовый состав, и не нашел его фамилии. Помню, Каррера как-то заявил, что он, как главный тренер, сам разберется, кому играть с первых минут, а кому – нет. Конечно, он прав, но сегодня можно было выпустить и Адриано, и Зе Луиша. Кстати, Луис сыграл шикарно, и забил великолепный гол.

Что касается матча, то я остаюсь при своем мнении – «Спартак» должен был выйти на «Сан-Мамес», как на тренировку, и забыть про счет. Конечно, это не гарантирует положительный результат, но риск иногда помогает добиться цели», – считает Мостовой.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» – «Спартак» завершился со счетом 1:2 (счет первой встречи – 3:1).