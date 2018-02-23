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    Мостовой: «Спартак» должен был выйти на поле в Бильбао, как на тренировку, и забыть про счет»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой уверен, что главному тренеру красно-белых Массимо Каррере стоило выпустить с первых минут в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» в Бильбао Зе Луиша.

    «Согласен, что с выходом Зе Луиша игра команды преобразилась. Но я считаю, что Зе Луиша нужно было выпускать еще в первом матче. Он умеет цепляться за мяч и прекрасно играет на втором этаже. Сегодня он доказал это в очередной раз.

    Честно говоря, я был удивлен, когда посмотрел стартовый состав, и не нашел его фамилии. Помню, Каррера как-то заявил, что он, как главный тренер, сам разберется, кому играть с первых минут, а кому – нет. Конечно, он прав, но сегодня можно было выпустить и Адриано, и Зе Луиша. Кстати, Луис сыграл шикарно, и забил великолепный гол.

    Что касается матча, то я остаюсь при своем мнении – «Спартак» должен был выйти на «Сан-Мамес», как на тренировку, и забыть про счет. Конечно, это не гарантирует положительный результат, но риск иногда помогает добиться цели», – считает Мостовой.

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» – «Спартак» завершился со счетом 1:2 (счет первой встречи – 3:1).

    Источник: «Советский спорт»

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    23.02.2018 07:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 февраля 2018, 15:46

      Так он в Москве как на тренировку, и забыл про счет. Чё, еще и Бульбао так надо было?

      1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 23 февраля 2018, 09:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      в этом матче я увидел НИКЧЕМНОСТЬ комбарова! это слабейший игрок!...да ещё и глупый ! была возможность провести последнюю атаку НО ему важнее было отомстить Адультцу ударив по ноге ! это игрок ПЕРДИВА !

      -4
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      ...
      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > САДЫЧОК 23 февраля 2018, 10:50

      ага....а кто там голевую на Адриано сделал не напомнишь ???

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 23 февраля 2018, 08:11

      ошибка не в том когда надо было выпускать Зе Луиша,а в том что вратаря надо ставить в первом матче основного

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