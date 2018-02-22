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    Пейчинович: «Жду чуда от «Спартака» в Бильбао. Буду болеть за красно-белых»

    Защитник московского «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал о своем отношении к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и московским «Спартаком». Балканец будет болеть за наш клуб.

    «Надеюсь, «Спартак» не проиграет. Было бы здорово, если бы все российские команды прошли дальше.

    Жду чуда сегодня. Надеюсь, красно-белые пройдут дальше. Будет тяжело после трех пропущенных голов дома. Но буду болеть за «Спартак» сегодня», – сказал игрок.

    «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи в Бильбао, которая начнется в 23:05 по Москве.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.02.2018 22:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5873

      maygli 23 февраля 2018, 01:46

      Господи Бомбардир!!!!
      Ты уже задрал! Когда же наведёшь порядок на своём сайте?!?
      Уйду на хрен в сокер, ну так же не возможно общатся с парнями.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 23 февраля 2018, 01:44

      Ошибка Кареры, что он не поставил Селихова в первой игре!
      Максимум 1:1. дома. Спартак молодец по любому.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 22 февраля 2018, 23:22

      да вся страна ждет чуда

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 февраля 2018, 22:40

      Спасибо Неманья за поддержку, мы тоже очень надеемся. Вспоминается твой тёзка Видич, классный цен. защитник. Сейчас у нас на этой позиции проблема, как видишь...но всё-равно ждём чуда!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +876

      movie 22 февраля 2018, 22:31

      твои слова да богу в уши

      4
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