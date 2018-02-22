Пейчинович: «Жду чуда от «Спартака» в Бильбао. Буду болеть за красно-белых»

Защитник московского «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал о своем отношении к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и московским «Спартаком». Балканец будет болеть за наш клуб.

«Надеюсь, «Спартак» не проиграет. Было бы здорово, если бы все российские команды прошли дальше.

Жду чуда сегодня. Надеюсь, красно-белые пройдут дальше. Будет тяжело после трех пропущенных голов дома. Но буду болеть за «Спартак» сегодня», – сказал игрок.

«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи в Бильбао, которая начнется в 23:05 по Москве.