Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин: «Нужно опасаться самих себя. «Локомотив» выйдет в 1/8 финала, только если сыграет на 100%»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от встречи с «Ниццей» в 1/16 финала Лиги Европы.

    – Несмотря на победу во Франции, в Москве все нужно начать сначала. Счет 0:0. Мы настраиваемся на тяжелый матч. Говорят, что за нас сыграет холод, но я не вижу в этом ничего хорошего. У нас был не самый качественный период тренировочной работы из-за погодных условий. Не всегда получалось проводить двухразовые тренировки. «Ниццца» же сыграла матч и находится в хорошей форме. Думаю, у них есть преимущество.

    – Фарфан начал прошлый матч в запасе. Сейчас с ним все в порядке?

    – Вчера все были в строю и рвались в бой. Практически все готовы к матчу. Посмотрим, что будет после тренировки.

    – Первый матч вы провели лучше всех российских клубов. Ответственность не давит?

    – Всегда что-то давит. И когда мы только начинали групповой этап, и сейчас. Каждый матч – это давление и ожидания. Игра будет сложной и напряженной. В последнем матче «Ницца» не выглядела разбалансированной. Команда очень хорошо двигалась.

    – Тем не менее, «Ницца» не может выиграть на протяжении пяти матчей.

    – Такие периоды бывают. Лучше всех о положении дел в команде расскажет тренер «Ниццы».

    – «Ницца» зависима от Балотелли?

    – Балотелли в этом сезоне очень результативен, но у «Ниццы» налаженная командная игра, хотя есть свои плюсы и минусы.

    – Кого в составе «Ниццы» нужно опасаться больше всего?

    – Нам нужно опасаться в первую очередь самих себя. Выйти в 1/8 финала мы сможем, только если сыграем на сто процентов от своих возможностей.

    Напомним, в первом матче московский клуб победил со счетом 3:2.

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.02.2018 17:30
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 22 февраля 2018, 08:11

      Палыч, настройте команду как надо! Вы умеете!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 22 февраля 2018, 00:27

      Все верно оценил Палыч,желаю сыграть аккуратно и не проиграть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 21 февраля 2018, 19:38

      Пущай наших опасаются.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 21 февраля 2018, 19:32

      Локо готов лучше всех наших, все получится.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      Антимат 21 февраля 2018, 19:26

      Удачи паровозу.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      Муруал 21 февраля 2018, 19:10

      Думаю у Локо будет всё в порядке.Они по-моему хорошо настроены на ЛЕ,так как в чемпионате всё отлично,отрыв от конкурентов весомый.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 21 февраля 2018, 18:50

      Вы уж постарайтесь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 21 февраля 2018, 18:48

      Нужно начинать так,как будто ты 0:3 уступаешь! Отсюда и мотивация,хотя куда уж без нее,и рвение,и скорости,и атакующий состав!Тогда все получится!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 февраля 2018, 18:20

      все верно сказал, у наших команд всегда так в основном опасность может исходить только от себя самих, поэтому предельная концентрация и биться до конца!

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 21 февраля 2018, 18:02

      Молодца Палыч!
      надеюсь хватит энергии настроить команду как надо.

      11
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11