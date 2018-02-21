Семин: «Нужно опасаться самих себя. «Локомотив» выйдет в 1/8 финала, только если сыграет на 100%»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от встречи с «Ниццей» в 1/16 финала Лиги Европы.

– Несмотря на победу во Франции, в Москве все нужно начать сначала. Счет 0:0. Мы настраиваемся на тяжелый матч. Говорят, что за нас сыграет холод, но я не вижу в этом ничего хорошего. У нас был не самый качественный период тренировочной работы из-за погодных условий. Не всегда получалось проводить двухразовые тренировки. «Ниццца» же сыграла матч и находится в хорошей форме. Думаю, у них есть преимущество.

– Фарфан начал прошлый матч в запасе. Сейчас с ним все в порядке?

– Вчера все были в строю и рвались в бой. Практически все готовы к матчу. Посмотрим, что будет после тренировки.

– Первый матч вы провели лучше всех российских клубов. Ответственность не давит?

– Всегда что-то давит. И когда мы только начинали групповой этап, и сейчас. Каждый матч – это давление и ожидания. Игра будет сложной и напряженной. В последнем матче «Ницца» не выглядела разбалансированной. Команда очень хорошо двигалась.

– Тем не менее, «Ницца» не может выиграть на протяжении пяти матчей.

– Такие периоды бывают. Лучше всех о положении дел в команде расскажет тренер «Ниццы».

– «Ницца» зависима от Балотелли?

– Балотелли в этом сезоне очень результативен, но у «Ниццы» налаженная командная игра, хотя есть свои плюсы и минусы.

– Кого в составе «Ниццы» нужно опасаться больше всего?

– Нам нужно опасаться в первую очередь самих себя. Выйти в 1/8 финала мы сможем, только если сыграем на сто процентов от своих возможностей.

Напомним, в первом матче московский клуб победил со счетом 3:2.