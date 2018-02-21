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    Бубнов: «Ничего страшного в «Црвене Звезде» нет. ЦСКА по силам выйти в 1/8 финала Лиги Европы»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между ЦСКА и «Црвеной Звездой». Первая игра завершилась вничью – 0:0.

    Ответная встреча пройдет сегодня на «ВЭБ Арене». Начало – в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    «Црвена Звезда», вероятно, закроется в Москве, поэтому от ЦСКА будет требоваться агрессивная комбинационная игра. С этим есть проблемы. Но я все же надеюсь, что армейцы смогут пройти дальше. Первый матч показал, что ничего страшного в «Црвене Звезде» нет, армейцам по силам выйти в 1/8 финала», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    21.02.2018 10:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 22 февраля 2018, 14:45

      Как ни странно, но Бубнов оказался прав

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 февраля 2018, 20:07

      витя забей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1026

      lotsman 21 февраля 2018, 16:38

      А кто говорил о страхе?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 февраля 2018, 13:57

      тоже так считаю, надеюсь армейцы добьются победы сегодня.

      3
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 21 февраля 2018, 10:39

      Ну если мы еще будем бояться команды уровня "ЦЗ", которые раз в десять лет в группу ЛЕ попадают, да еще и на своем поле!!! Их вообще не должно было быть в группе, пусть судьям спасибо скажут!!!

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