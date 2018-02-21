Бубнов: «Ничего страшного в «Црвене Звезде» нет. ЦСКА по силам выйти в 1/8 финала Лиги Европы»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между ЦСКА и «Црвеной Звездой». Первая игра завершилась вничью – 0:0.

Ответная встреча пройдет сегодня на «ВЭБ Арене». Начало – в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Црвена Звезда», вероятно, закроется в Москве, поэтому от ЦСКА будет требоваться агрессивная комбинационная игра. С этим есть проблемы. Но я все же надеюсь, что армейцы смогут пройти дальше. Первый матч показал, что ничего страшного в «Црвене Звезде» нет, армейцам по силам выйти в 1/8 финала», – сказал Бубнов.