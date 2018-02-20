«Интер» близок к заключению пятилетнего контракта с де Вреем

Защитник «Лацио» Стефан де Врей, вероятно, продолжит карьеру в «Интере».

Вчера вечером спортивный директор римлян Игли Таре объявил, что клуб отозвал свое предложение о продлении истекающего в июне контракта с голландцем из-за постоянных задержек игрока с ответом.

Сообщается, что «нерадзурри» близки к заключению с 26-летним футболистом соглашения сроком на пять лет с зарплатой 4 миллиона евро в год плюс бонусы.

При этом ситуация может измениться, если «Интер» по итогам сезона не попадет в Лигу чемпионов. После 25-ти туров Серии А миланцы отстают от третьей строчки, дающей право участвовать в самом престижном европейском клубном турнире, на два очка.