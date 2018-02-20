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    «Интер» близок к заключению пятилетнего контракта с де Вреем

    Защитник «Лацио» Стефан де Врей, вероятно, продолжит карьеру в «Интере».

    Вчера вечером спортивный директор римлян Игли Таре объявил, что клуб отозвал свое предложение о продлении истекающего в июне контракта с голландцем из-за постоянных задержек игрока с ответом.

    Сообщается, что «нерадзурри» близки к заключению с 26-летним футболистом соглашения сроком на пять лет с зарплатой 4 миллиона евро в год плюс бонусы.

    При этом ситуация может измениться, если «Интер» по итогам сезона не попадет в Лигу чемпионов. После 25-ти туров Серии А миланцы отстают от третьей строчки, дающей право участвовать в самом престижном европейском клубном турнире, на два очка.

    Источник: Football Italia

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    20.02.2018 18:24
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