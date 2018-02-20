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    Гончаренко: «0:0 – самый неприятный счет для выездного матча»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что нулевая ничья с «Црвеной Звездой» в выездном матче 1/16 финала Лиги Европы не является преимуществом для армейцев перед ответной встречей в Москве. По словам специалиста, его команде нужно атаковать, но при этом не позволить белградцам воспользоваться своими сильными сторонами.

    – Учитывая нулевую ничью на выезде, стоит ли ожидать, что ЦСКА постарается забить быстрый мяч?

    – 0:0 – самый неприятный счет для выездного матча. Статистика говорит, что команды, которые ответный матч играют дома, чаще проходят дальше. Но соперник достаточно опасный, знает, как действовать на контратаках, у них хорошо поставлена игра. Да, нам надо атаковать на своем стадионе и при своих болельщиках, но при этом нельзя позволить сопернику воспользоваться своими сильными сторонами. Мы можем усилить давление в разные периоды. Важно правильно отреагировать на то, что было в первом матче.

    – Каково состояние Алексея Березуцкого и Георгия Щенникова?

    – Щенников еще не работает в общей группе. Леха уже несколько тренировок провел, сыграл 45 минут. Он набирает форму, но не думаю, что завтра он сыграет.

    – УЕФА всерьез обсуждала возможность перенос матчей из Москвы из-за холода. Воспринимали это всерьез?

    – В моей практике есть матчи, которые играли в минус 15. Часто переносить матчи просто некуда. Плюс на футбольном поле теплее, учитывая подогрев, закрытость стадиона, большое количество зрителей. Да, есть фактор отскока мяча, но не думаю, что игрокам стоит большого труда приспособиться к условиям. Болельщикам может быть несладко.

    – Как планируете заменить Головина?

    – В равной степени его креатив в центре поля тяжело компенсировать, но постараемся что-то сделать.

    – На какой позиции увидим Понтуса в этом матче?

    – Приходите завтра и все увидите.

    Матч ЦСКА – «Црвена Звезда» состоится завтра, 21 февраля, и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    20.02.2018 14:35
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    Комментарии22
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 февраля 2018, 12:27

      Счёт первого матча очень неприятный. Дисквалификация Головина - ещё неприятнее. Фактически нулевые Муса и Дзагоев в первом матче - это просто на грани трагедии!
      Но нужно выходить на поле и играть на победу! БУДЕМ БОЛЕТЬ!!! При всём негативе шансов у ЦСКА пройти дальше всё-таки больше, чем у сербов. Хотя у них очень грамотная и организованная команда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 февраля 2018, 01:02

      Что здесь неприятного в 0-0?Наоборот хорошо что не пропустили...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 февраля 2018, 18:40

      Секреты пока не раскрывает.Возможно готовит какой то сюрприз.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 20 февраля 2018, 18:19

      Что тут обсуждать ! Позади Россия . Нужна победа !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 февраля 2018, 18:18

      да нет как раз 0:0 то нормальный счет пусть конечно ничего не ясно но и не потеряно, а вот у нас точно неприятный...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 20 февраля 2018, 17:45

      0-1 проиграть ещё лутше?)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 февраля 2018, 17:04

      отбрасывай все мысли о матче настраивай своих на победу и все дела

      4
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    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 20 февраля 2018, 16:31

      Предложи Каррере махнуться исходами.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 20 февраля 2018, 16:17

      Картина будет как у Спартака с Атлетико.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 20 февраля 2018, 16:14

      Не вижу оптимизма.

      9
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