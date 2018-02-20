Гончаренко: «0:0 – самый неприятный счет для выездного матча»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что нулевая ничья с «Црвеной Звездой» в выездном матче 1/16 финала Лиги Европы не является преимуществом для армейцев перед ответной встречей в Москве. По словам специалиста, его команде нужно атаковать, но при этом не позволить белградцам воспользоваться своими сильными сторонами.

– Учитывая нулевую ничью на выезде, стоит ли ожидать, что ЦСКА постарается забить быстрый мяч?

– 0:0 – самый неприятный счет для выездного матча. Статистика говорит, что команды, которые ответный матч играют дома, чаще проходят дальше. Но соперник достаточно опасный, знает, как действовать на контратаках, у них хорошо поставлена игра. Да, нам надо атаковать на своем стадионе и при своих болельщиках, но при этом нельзя позволить сопернику воспользоваться своими сильными сторонами. Мы можем усилить давление в разные периоды. Важно правильно отреагировать на то, что было в первом матче.

– Каково состояние Алексея Березуцкого и Георгия Щенникова?

– Щенников еще не работает в общей группе. Леха уже несколько тренировок провел, сыграл 45 минут. Он набирает форму, но не думаю, что завтра он сыграет.

– УЕФА всерьез обсуждала возможность перенос матчей из Москвы из-за холода. Воспринимали это всерьез?

– В моей практике есть матчи, которые играли в минус 15. Часто переносить матчи просто некуда. Плюс на футбольном поле теплее, учитывая подогрев, закрытость стадиона, большое количество зрителей. Да, есть фактор отскока мяча, но не думаю, что игрокам стоит большого труда приспособиться к условиям. Болельщикам может быть несладко.

– Как планируете заменить Головина?

– В равной степени его креатив в центре поля тяжело компенсировать, но постараемся что-то сделать.

– На какой позиции увидим Понтуса в этом матче?

– Приходите завтра и все увидите.

Матч ЦСКА – «Црвена Звезда» состоится завтра, 21 февраля, и начнется в 20:00 по московскому времени.