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    Бабаев: «Второй матч против «Црвены Звезды» получится более качественным»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает справедливым результат первого матча 1/16 Лиги Европы против «Црвены Звезды», который прошел в Сербии. Напомним, что игра завершилась со счетом 0:0.

    Ответная встреча 1/16 Лиги Европы ЦСКА – «Црвена Звезда» пройдет в Москве в среду, 21 февраля, в 20:00 по московскому времени.

    – Надо признать, что результат игры справедлив. Были моменты у наших ворот, но Акинфеев здорово выручал команду. Были и острые подходы к воротам «Црвены Звезды» с нашей стороны. Поэтому итог встречи, наверное, можно назвать закономерным.

    Конечно, хотелось большего, но для середины февраля, первого официального матча в новом году, результат объективен. Чувствуется, что игроки нашей команды под нагрузкой. Думаю, второй матч получится более качественным с точки зрения движения и взаимопонимания на поле. Вся борьба еще впереди.

    – Муса сыграл первый официальный матч после возвращения в ЦСКА. Судя по игре, ему удалось не растерять свои лучшие качества за время простоя в английском чемпионате.

    – Нет, свои качества он не растерял, они никуда не делись. Но вопрос в том, что для футболиста очень важен игровой ритм. Это всегда придает уверенность, чувство мяча, интуитивность. Уверен, с каждым матчем Муса будет прибавлять. При этом очевидно, что уже сейчас за счет прихода Ахмеда ЦСКА серьезно прибавил в скорости.

    Источник: Известия

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    20.02.2018 08:29
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 февраля 2018, 01:16

      Желаю что бы счёт был такой же как в матче Црвены Звезды в Краснодаре...))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 20 февраля 2018, 16:34

      Победы конечно...но и без травм. Завтра мороз обещают приличный...Берегите себя ребята...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 20 февраля 2018, 13:26

      Очень надеемся и ждем от армейцев только победы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 20 февраля 2018, 12:47

      Стопроцентной уверенности в победе наших команд никогда нет, только надежда.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > polt 21 февраля 2018, 01:17

      ....у ней особенная стать,в Россию надо только верить))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 20 февраля 2018, 11:58

      Как говорится, кровь из носу, а добудьте победу.
      Удачи ЦСКА завтра.

      2
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 20 февраля 2018, 10:07

      Вперед армейцы!!! Побеждать!!!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 20 февраля 2018, 10:01

      Надо внимательно отыграть в защите и не пропустить.
      Только вперед, только победа!

      4
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 20 февраля 2018, 09:41

      Только победа!!!

      3
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 20 февраля 2018, 09:22

      ждем победы!

      4
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