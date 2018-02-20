Бабаев: «Второй матч против «Црвены Звезды» получится более качественным»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает справедливым результат первого матча 1/16 Лиги Европы против «Црвены Звезды», который прошел в Сербии. Напомним, что игра завершилась со счетом 0:0.

Ответная встреча 1/16 Лиги Европы ЦСКА – «Црвена Звезда» пройдет в Москве в среду, 21 февраля, в 20:00 по московскому времени.

– Надо признать, что результат игры справедлив. Были моменты у наших ворот, но Акинфеев здорово выручал команду. Были и острые подходы к воротам «Црвены Звезды» с нашей стороны. Поэтому итог встречи, наверное, можно назвать закономерным.

Конечно, хотелось большего, но для середины февраля, первого официального матча в новом году, результат объективен. Чувствуется, что игроки нашей команды под нагрузкой. Думаю, второй матч получится более качественным с точки зрения движения и взаимопонимания на поле. Вся борьба еще впереди.

– Муса сыграл первый официальный матч после возвращения в ЦСКА. Судя по игре, ему удалось не растерять свои лучшие качества за время простоя в английском чемпионате.

– Нет, свои качества он не растерял, они никуда не делись. Но вопрос в том, что для футболиста очень важен игровой ритм. Это всегда придает уверенность, чувство мяча, интуитивность. Уверен, с каждым матчем Муса будет прибавлять. При этом очевидно, что уже сейчас за счет прихода Ахмеда ЦСКА серьезно прибавил в скорости.