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  • Бабаев: «Второй матч против «Црвены Звезды» получится более качественным»

Бабаев: «Второй матч против «Црвены Звезды» получится более качественным»

20 февраля 2018, 08:29
10

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает справедливым результат первого матча 1/16 Лиги Европы против «Црвены Звезды», который прошел в Сербии. Напомним, что игра завершилась со счетом 0:0.

Ответная встреча 1/16 Лиги Европы ЦСКА – «Црвена Звезда» пройдет в Москве в среду, 21 февраля, в 20:00 по московскому времени.

– Надо признать, что результат игры справедлив. Были моменты у наших ворот, но Акинфеев здорово выручал команду. Были и острые подходы к воротам «Црвены Звезды» с нашей стороны. Поэтому итог встречи, наверное, можно назвать закономерным.

Конечно, хотелось большего, но для середины февраля, первого официального матча в новом году, результат объективен. Чувствуется, что игроки нашей команды под нагрузкой. Думаю, второй матч получится более качественным с точки зрения движения и взаимопонимания на поле. Вся борьба еще впереди.

– Муса сыграл первый официальный матч после возвращения в ЦСКА. Судя по игре, ему удалось не растерять свои лучшие качества за время простоя в английском чемпионате.

– Нет, свои качества он не растерял, они никуда не делись. Но вопрос в том, что для футболиста очень важен игровой ритм. Это всегда придает уверенность, чувство мяча, интуитивность. Уверен, с каждым матчем Муса будет прибавлять. При этом очевидно, что уже сейчас за счет прихода Ахмеда ЦСКА серьезно прибавил в скорости.

Источник: Известия
Лига Европы ЦСКА Црвена Звезда Бабаев Роман
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ПФК ЦСКА Моscow
1519107763
ждем победы!
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VeniaminS
1519108880
Только победа!!!
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SunRomeS
1519110062
Надо внимательно отыграть в защите и не пропустить. Только вперед, только победа!
Ответить
Sanek85
1519110459
Вперед армейцы!!! Побеждать!!!
Ответить
OOOVVV.
1519117103
Как говорится, кровь из носу, а добудьте победу. Удачи ЦСКА завтра.
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polt
1519120028
Стопроцентной уверенности в победе наших команд никогда нет, только надежда.
Ответить
Dominator777
1519122368
Очень надеемся и ждем от армейцев только победы.
Ответить
Чикомас
1519133675
Победы конечно...но и без травм. Завтра мороз обещают приличный...Берегите себя ребята...
Ответить
ЖОРРО
1519164996
Желаю что бы счёт был такой же как в матче Црвены Звезды в Краснодаре...))
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