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    «Айнтрахт» одержал четвертую победу подряд по понедельникам

    Накануне состоялся матч 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором франкфуртский «Айнтрахт» встречался на домашней арене с «РБ Лейпциг». Игра завершилась со счетом 2:1.

    Этот результат позволил хозяевам поля установить интересный рекорд – они одержали победу в матчах, проведенных в понедельник, в четвертый раз подряд. В текущем сезоне это произошло впервые, а три предыдущие победы были одержаны ранее с сухим счетом.

    После 23 туров «Айнтрахт» занимает третью строчку в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующей «Баварии» на 20 очков.

    Источник: Opta

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    20.02.2018 08:16
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