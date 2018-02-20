«Айнтрахт» одержал четвертую победу подряд по понедельникам

Накануне состоялся матч 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором франкфуртский «Айнтрахт» встречался на домашней арене с «РБ Лейпциг». Игра завершилась со счетом 2:1.

Этот результат позволил хозяевам поля установить интересный рекорд – они одержали победу в матчах, проведенных в понедельник, в четвертый раз подряд. В текущем сезоне это произошло впервые, а три предыдущие победы были одержаны ранее с сухим счетом.

После 23 туров «Айнтрахт» занимает третью строчку в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующей «Баварии» на 20 очков.