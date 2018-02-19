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    Смертин и РФС выразили поддержку ЛГБТ-спортсменам

    Офицер РФС по борьбе с проявлениями дискриминации в футболе Алексей Смертин направил приветственное слово российским участникам международного месяца действия «Футбол против гомофобии».

    «Футбол – это игра равных возможностей, независимо от пола, расы, национальности, происхождения или сексуальной ориентации. РФС выступает против всех видов дискриминации, в том числе против гомофобии в футболе.

    Уверен, что совместные международные кампании, направленные на борьбу с проявлениями дискриминации в спорте, позволят болельщикам со всего мира научиться уважению и объединяющей силе игры!» – говорится в сообщении Смертина.

    В Федерации ЛГБТ-спорта России высоко оценили такой шаг РФС.

    «Полученное приветственное слово – это маленький шаг, имеющий огромное значение для российского ЛГБТ-сообщества в преодолении дискриминации и в борьбе с гомофобией. Пожалуй, впервые РФС не только официально выступил именно против гомофобии в футболе, но и поддержал ЛГБТ-акцию приветственным словом.

    Федерация ЛГБТ-спорта России высоко ценит этот шаг и выражает надежду, что это не вынужденная уступка РФС ввиду предстоящего в России ЧМ-2018 и связанного с ним внимания мировой общественности к правам человека в России, но начало трудного и необходимого всем сторонам диалога во имя общего блага», – отмечает федерация.

    Акция «Футбол против гомофобии» проводится Федерацией ЛГБТ-спорта России при поддержке FARE (Football Against Racism in Europe) – сети, которая борется с расизмом и ксенофобией в европейском футболе.

    Источник: Facebook.com

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    19.02.2018 18:47
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +264

      McDuff 20 февраля 2018, 17:07

      не удивительно, что смертин играл в англии

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 20 февраля 2018, 15:08

      Футболистов сб. России так часто драли что они потихоньку меняют ориентацию

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 20 февраля 2018, 10:05

      Представляю,как теперь наши главные тренеры будут подбадривать геев-футболистов-это типа БЫСТРЕЕ ОТДАВАЙ ПАС,ПРОТИВНЫЙ! Это если вежливо,а чаще всего будет звучать так ЧЕГО НЕ БИЛ ПО ВОРОТАМ, П И Д А Р ?

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 20 февраля 2018, 09:25

      Скоро будет лига ЛГБТ...?! Соглашусь пожалуй только на Л, а ГБТ из РПГ!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      Stemtigor 20 февраля 2018, 00:01

      Оболдеть я понемаю борьба против нацизма. Ну гомиков в Российсом футболе не понемаю совсем уже Сума сошли на буджетные деньги гомиков ещё разводить собрались

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 19 февраля 2018, 23:04

      У нас Есть федерация лбгт спорта?????? ****, кто ее разрешил...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 19 февраля 2018, 22:44

      За гомофобию!

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Zeff 19 февраля 2018, 22:51

      за черный вход!)

      -1
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      Рейтинг: +654

      111Hunter111 19 февраля 2018, 22:32

      И эти зашкварились.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 19 февраля 2018, 22:00

      Совсем с ума посходили?!!!

      1
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      Рейтинг: +759

      sevsor 19 февраля 2018, 21:58

      Ну что, ребята, следующий шаг напрашивается сам собой - выделение квот в командах для **********, а то как же, играют только гетеросексуалы, ведь это непорядок! Следующий шаг - требования для "особенных" футболистов носить кружевные трусики и бутсы на высоком каблучке. ну и так далее! Пресекать это надо на корню и гнать в шею нахрен всех, кто это пытается втащить эту смердящую гадость в нашу жизнь!

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