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Смертин и РФС выразили поддержку ЛГБТ-спортсменам

19 февраля 2018, 18:47
67

Офицер РФС по борьбе с проявлениями дискриминации в футболе Алексей Смертин направил приветственное слово российским участникам международного месяца действия «Футбол против гомофобии».

«Футбол – это игра равных возможностей, независимо от пола, расы, национальности, происхождения или сексуальной ориентации. РФС выступает против всех видов дискриминации, в том числе против гомофобии в футболе.

Уверен, что совместные международные кампании, направленные на борьбу с проявлениями дискриминации в спорте, позволят болельщикам со всего мира научиться уважению и объединяющей силе игры!» – говорится в сообщении Смертина.

В Федерации ЛГБТ-спорта России высоко оценили такой шаг РФС.

«Полученное приветственное слово – это маленький шаг, имеющий огромное значение для российского ЛГБТ-сообщества в преодолении дискриминации и в борьбе с гомофобией. Пожалуй, впервые РФС не только официально выступил именно против гомофобии в футболе, но и поддержал ЛГБТ-акцию приветственным словом.

Федерация ЛГБТ-спорта России высоко ценит этот шаг и выражает надежду, что это не вынужденная уступка РФС ввиду предстоящего в России ЧМ-2018 и связанного с ним внимания мировой общественности к правам человека в России, но начало трудного и необходимого всем сторонам диалога во имя общего блага», – отмечает федерация.

Акция «Футбол против гомофобии» проводится Федерацией ЛГБТ-спорта России при поддержке FARE (Football Against Racism in Europe) – сети, которая борется с расизмом и ксенофобией в европейском футболе.

Источник: Facebook.com
Россия Смертин Алексей
Комментарии (67)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1519055673
Совсем уже!!!
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Bivaliy67
1519055990
А не является ли сие послание пропагандой гомосексуализма, противоречащей закону РФ? По мне так это оскорбление чувств гетеро-ориентированных людей.)
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Одинокий волк Маквейд
1519055998
Это ребята не из нашего двора.
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Munez89
1519056078
Че это за Х..я?! Какие возможности? Никаких поддержек голубизне!!
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Обер-КанцлерЪ
1519056179
К своему сообщению Смертин мог бы ещё добавить, что наша страна настолько толерантна, что даже есть целые профессии исключительно для 5едерастов - депутаты, гаишники и футбольные судьи например!
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OfaZavr
1519056581
дожили блин уже и до нас докатилась эта мерзость с поддержкой, почему вообще это нужно навязывать пусть они там в тихую творят свои грязные дела.
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Приус
1519057098
*****, гоу хоум.
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lordmrv
1519057982
Писец парни. У нас и такая Федерация есть?
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Ахимас Вельде
1519058237
Пригласи их на родину, в Барнаул, там местные вам окажут поддержку.
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Tostao
1519062393
Экспромт: Раньше жил, как в темноте, И не знал ЛГБТе. Думал: лётчики какие? Иль разбойники лихие. Знал я чёрных, белокожих, Жёлтых, также краснорожих. Но не знал я эту расу, Подсказали: пидо...сы! ))
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