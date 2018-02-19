Смертин и РФС выразили поддержку ЛГБТ-спортсменам

Офицер РФС по борьбе с проявлениями дискриминации в футболе Алексей Смертин направил приветственное слово российским участникам международного месяца действия «Футбол против гомофобии».

«Футбол – это игра равных возможностей, независимо от пола, расы, национальности, происхождения или сексуальной ориентации. РФС выступает против всех видов дискриминации, в том числе против гомофобии в футболе.

Уверен, что совместные международные кампании, направленные на борьбу с проявлениями дискриминации в спорте, позволят болельщикам со всего мира научиться уважению и объединяющей силе игры!» – говорится в сообщении Смертина.

В Федерации ЛГБТ-спорта России высоко оценили такой шаг РФС.

«Полученное приветственное слово – это маленький шаг, имеющий огромное значение для российского ЛГБТ-сообщества в преодолении дискриминации и в борьбе с гомофобией. Пожалуй, впервые РФС не только официально выступил именно против гомофобии в футболе, но и поддержал ЛГБТ-акцию приветственным словом.

Федерация ЛГБТ-спорта России высоко ценит этот шаг и выражает надежду, что это не вынужденная уступка РФС ввиду предстоящего в России ЧМ-2018 и связанного с ним внимания мировой общественности к правам человека в России, но начало трудного и необходимого всем сторонам диалога во имя общего блага», – отмечает федерация.

Акция «Футбол против гомофобии» проводится Федерацией ЛГБТ-спорта России при поддержке FARE (Football Against Racism in Europe) – сети, которая борется с расизмом и ксенофобией в европейском футболе.