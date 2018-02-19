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Посещаемость РФПЛ на данный момент является рекордной в истории

19 февраля 2018, 13:51
10

Согласно отчета по итогам комплексного исследования экономики российского футбола, среднее количество зрителей, посещающих матчи РФПЛ, на данный момент превысило отметку в 13 тысяч, что является рекордом за все время существования лиги.

За последние 10 лет средняя посещаемость в российском чемпионате достигла 13 тысяч лишь по итогам сезона-2012/13. В минувшем сезоне на одном матче в среднем присутствовало около 11,5 тысяч человек.

Суммарная посещаемость игр в сезоне-2017/18 составила 2,1 миллиона человек.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига
Комментарии (10)
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Tajik-za Zenit
1519037670
Не плохо было бы в других городах тоже нормальные стадионы и условия для болельщиков то посещаемость ещё больше было бы однозначно
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Чикомас
1519037718
Все правильно. Стадионы нормальные. Газоны хорошие. Давно бы так..
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Pro100Kid
1519038119
Надо объявить о завершении турнира по истечении 20 туров) Тогда рекорд удержат.
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Viper for CSKA
1519044900
Всё познаётся в сравнении. Нет у нас привычки ходить на футбол и культуры боления. В Германии и Великобритании люди еженедельно ходят на стадион. А для большинства россиян это целая экспедиция. Не понятно для кого строятся стадионы. Особенно в НН, Калининграде, Саранске. Да и потом денег у людей всё меньше. Возможности экономической банально на футбол ходить нет. Но верхи до сих пор всё судят по себе.
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OfaZavr
1519055563
хорошо что есть прогресс. интерес повышается, стадионы новые ,комфортные притягивают да и интрига в чемпионата который год уже присутствует.
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Par Mezan
1519059522
Наверное, за счёт Хабаровска и Тулы....
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Axe111
1519062204
Какая нах** СРЕДНЯЯ бесите Так же и зп в РФ СРЕДНЯЯ да нах** мне это надо На звенид 50к ходит, а на Уфу 3к СРЕДНЯЯ БЛ***
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