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    Посещаемость РФПЛ на данный момент является рекордной в истории

    Согласно отчета по итогам комплексного исследования экономики российского футбола, среднее количество зрителей, посещающих матчи РФПЛ, на данный момент превысило отметку в 13 тысяч, что является рекордом за все время существования лиги.

    За последние 10 лет средняя посещаемость в российском чемпионате достигла 13 тысяч лишь по итогам сезона-2012/13. В минувшем сезоне на одном матче в среднем присутствовало около 11,5 тысяч человек.

    Суммарная посещаемость игр в сезоне-2017/18 составила 2,1 миллиона человек.

    Источник: Р-Спорт

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    19.02.2018 13:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 19 февраля 2018, 20:43

      Какая нах** СРЕДНЯЯ бесите

      Так же и зп в РФ СРЕДНЯЯ

      да нах** мне это надо

      На звенид 50к ходит, а на Уфу 3к

      СРЕДНЯЯ БЛ***

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 19 февраля 2018, 19:58

      Наверное, за счёт Хабаровска и Тулы....

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 февраля 2018, 18:52

      хорошо что есть прогресс. интерес повышается, стадионы новые ,комфортные притягивают да и интрига в чемпионата который год уже присутствует.

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 19 февраля 2018, 15:55

      Всё познаётся в сравнении. Нет у нас привычки ходить на футбол и культуры боления. В Германии и Великобритании люди еженедельно ходят на стадион. А для большинства россиян это целая экспедиция. Не понятно для кого строятся стадионы. Особенно в НН, Калининграде, Саранске. Да и потом денег у людей всё меньше. Возможности экономической банально на футбол ходить нет. Но верхи до сих пор всё судят по себе.

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 19 февраля 2018, 14:01

      Надо объявить о завершении турнира по истечении 20 туров) Тогда рекорд удержат.

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 19 февраля 2018, 13:55

      Все правильно. Стадионы нормальные. Газоны хорошие. Давно бы так..

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 19 февраля 2018, 13:54

      Не плохо было бы в других городах тоже нормальные стадионы и условия для болельщиков то посещаемость ещё больше было бы однозначно

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