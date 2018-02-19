Посещаемость РФПЛ на данный момент является рекордной в истории

Согласно отчета по итогам комплексного исследования экономики российского футбола, среднее количество зрителей, посещающих матчи РФПЛ, на данный момент превысило отметку в 13 тысяч, что является рекордом за все время существования лиги.

За последние 10 лет средняя посещаемость в российском чемпионате достигла 13 тысяч лишь по итогам сезона-2012/13. В минувшем сезоне на одном матче в среднем присутствовало около 11,5 тысяч человек.

Суммарная посещаемость игр в сезоне-2017/18 составила 2,1 миллиона человек.