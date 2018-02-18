Иванович: «Селтик» сыграл великолепно, я был удивлен» 

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович в интервью Scotsman поделился мнением о первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика» (0:1).

«Надеюсь, что врачи разрешат мне сыграть в ответном матче. Я с нетерпением жду этого. Матч с «Селтиком» был очень интересным. Атмосфера на стадионе была потрясающей. «Селтик» сыграл великолепно, я был удивлен.

Они действовали компактно, агрессивно — хорошая команда. Я знал, что они сильные и, возможно, являются фаворитами. Конечно, сейчас у них больше шансов пройти в следующий этап, чем было до игры.

Нам нужно будет многое изменить, чтобы быть готовыми к игре в России. Я уверен, что ничего еще не закончено. Это только один гол в Глазго», — сказал Иванович.

Ответный матч пройдет 22 февраля в Санкт-Петербурге.