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Иванович: «Селтик» сыграл великолепно, я был удивлен» 

18 февраля 2018, 17:48
11

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович в интервью Scotsman поделился мнением о первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика» (0:1).

«Надеюсь, что врачи разрешат мне сыграть в ответном матче. Я с нетерпением жду этого. Матч с «Селтиком» был очень интересным. Атмосфера на стадионе была потрясающей. «Селтик» сыграл великолепно, я был удивлен.

Они действовали компактно, агрессивно — хорошая команда. Я знал, что они сильные и, возможно, являются фаворитами. Конечно, сейчас у них больше шансов пройти в следующий этап, чем было до игры.

Нам нужно будет многое изменить, чтобы быть готовыми к игре в России. Я уверен, что ничего еще не закончено. Это только один гол в Глазго», — сказал Иванович.

Ответный матч пройдет 22 февраля в Санкт-Петербурге.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Зенит Селтик Иванович Бранислав
Комментарии (11)
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insider_retro
1518965788
Кого-то Селтик удивил, но большинство, наверное удивились Зениту! Накануне праздника удивили бы по хорошему!))
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Garrincha58
1518965875
Селтик сыграл в свою силу, а вот как Зенит сыграл так даже у нас в ФНЛ не играют
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Pro100Kid
1518968639
А вот Селтик, видимо,не удивила безликая игра Зенита)
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dok66
1518971264
Броник удивил ! Причем здесь Селтик , да еще и фаворитом назвал ?! Весь футбольный бомонд удивлен игрой Зени !
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raritet
1518972099
Селтик всегда была крепкой командой, а в этом году более агрессивна и кто сказал что Зенит должен пройти эту команду , как будто это Енисей. Думаю что и Спартаку и ЦСКА тоже не было бы там просто. Другое дело, если бы это был Зенит времен Спалетти, то это была уже другая команда и можно было бы удивиться , что команда была в разобранном состоянии.
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raritet
1518972907
Более того , нужно добавить, спасибо Луневу и помощи свыше , что получили всего лишь один мяч. А то , что Селтик сыграл блестяще и так видно невооруженным взглядом. И удивлен был не только Иванович, но и вся команда из аргентины....
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Нас Много
1518974866
Зажравшихся миллионеров нужно ставить на место без сожаления...
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Zenmaster
1518977554
Дома будет трудно -- но выиграть можно и нужно !!!
Ответить
Вомбат
1518981008
Зенит удивил разве что поклонников Манчини, к которым очевидно относится большинство читателей этих постов. Кто к ним не относится, тот знает, что поставленной игры у Зенита нет. И ничего другого, кроме поражения, не ожидал. Хорошо, что не крупно потому, что сопротивлялись изо всех сил. Даже Рейнгольд за это наших футболистов похвалил - играть не играют, но биться бьются.
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paracetamol
1519023475
Носились как угорелые, это верно. Но толку было мало.
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