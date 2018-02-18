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    Иванович: «Селтик» сыграл великолепно, я был удивлен» 

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович в интервью Scotsman поделился мнением о первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика» (0:1).

    «Надеюсь, что врачи разрешат мне сыграть в ответном матче. Я с нетерпением жду этого. Матч с «Селтиком» был очень интересным. Атмосфера на стадионе была потрясающей. «Селтик» сыграл великолепно, я был удивлен.

    Они действовали компактно, агрессивно — хорошая команда. Я знал, что они сильные и, возможно, являются фаворитами. Конечно, сейчас у них больше шансов пройти в следующий этап, чем было до игры.

    Нам нужно будет многое изменить, чтобы быть готовыми к игре в России. Я уверен, что ничего еще не закончено. Это только один гол в Глазго», — сказал Иванович.

    Ответный матч пройдет 22 февраля в Санкт-Петербурге.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.02.2018 17:48
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 19 февраля 2018, 09:57

      Носились как угорелые, это верно. Но толку было мало.

      1
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 18 февраля 2018, 22:10

      Зенит удивил разве что поклонников Манчини, к которым очевидно относится большинство читателей этих постов. Кто к ним не относится, тот знает, что поставленной игры у Зенита нет. И ничего другого, кроме поражения, не ожидал. Хорошо, что не крупно потому, что сопротивлялись изо всех сил. Даже Рейнгольд за это наших футболистов похвалил - играть не играют, но биться бьются.

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 18 февраля 2018, 21:12

      Дома будет трудно -- но выиграть можно и нужно !!!

      1
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 18 февраля 2018, 20:27

      Зажравшихся миллионеров нужно ставить на место без сожаления...

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 18 февраля 2018, 19:55

      Более того , нужно добавить, спасибо Луневу и помощи свыше , что получили всего лишь один мяч. А то , что Селтик сыграл блестяще и так видно невооруженным взглядом. И удивлен был не только Иванович, но и вся команда из аргентины....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4025

      raritet 18 февраля 2018, 19:41

      Селтик всегда была крепкой командой, а в этом году более агрессивна и кто сказал что Зенит должен пройти эту команду , как будто это Енисей. Думаю что и Спартаку и ЦСКА тоже не было бы там просто. Другое дело, если бы это был Зенит времен Спалетти, то это была уже другая команда и можно было бы удивиться , что команда была в разобранном состоянии.

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 февраля 2018, 19:27

      Броник удивил ! Причем здесь Селтик , да еще и фаворитом назвал ?! Весь футбольный бомонд удивлен игрой Зени !

      3
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 18 февраля 2018, 18:43

      А вот Селтик, видимо,не удивила безликая игра Зенита)

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 февраля 2018, 17:57

      Селтик сыграл в свою силу, а вот как Зенит сыграл так даже у нас в ФНЛ не играют

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 февраля 2018, 17:56

      Кого-то Селтик удивил, но большинство, наверное удивились Зениту!
      Накануне праздника удивили бы по хорошему!))

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