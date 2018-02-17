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    Геркус считает Фернандеша сильнейшим игроком РФПЛ

    Президент московского «Локомотива» Илья Геркус поговорил о фигуре своего полузащитника Мануэля Фернандеша. В частности, функционер подтвердил, что португалец мог зимой перейти в итальянский «Интер».

    – Насколько сильно «Интер» хотел купить зимой Фернандеша?

    – Был такой момент. Мы в активном диалоге с игроком, общаемся постоянно. При прочих равных он предпочел продолжить карьеру у нас – ему нравится, чувствует себя комфортно. Он достаточно амбициозный спортсмен, пройти весь сезон с «Локомотивом» для Мануэла очень важно.

    Он один из лидеров команды, один из творцов того, что с нами происходит. Еще раз скажу, что мы в контакте, все возможные продолжения карьеры обсуждаем открыто.

    – Видите в чемпионате России игрока сильнее, чем он?

    – Не хотел бы обижать других, но Фернандеш, конечно, выделяется – по мастерству, самоотдаче. Скромный, очень профессиональный футболист, замечательный пример молодым ребятам.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.02.2018 01:25
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +982

      O-Z 17 февраля 2018, 17:25

      В этом сезоне да тут сложно не согласиться))) Если уж только Фарфан составит конкуренцию))) Будет лучший дуэт по окончанию сезона)))

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 17 февраля 2018, 13:47

      Каждая квакуха своё болото хвалит.И это нормально.Конечно можно говорить сейчас так и пиарить его после удачного матча в ЛЕ,и это тоже нормально,чтобы потом трансферную стоимость поднять.
      Кто то тут написал ,что цыплят по осени считают.Согласен.Ну а в целон хороший игрок.

      -1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 февраля 2018, 11:56

      Своей игрой он заставляет говорить о себе.

      1
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      Рейтинг: +393

      victosha 17 февраля 2018, 11:44

      Страшно даже представить, что Фернандеша не было бы в Локомотиве. Эх, нам бы такого парнишу в сборную...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 февраля 2018, 11:08

      полностью согласен, Ману один из лучших и старательных легионеров нашего чемпионата!

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 17 февраля 2018, 10:58

      по крайней мере по ходу чемпионата играет стабильно и держит свой уровень.

      1
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 17 февраля 2018, 10:56

      Будет забивать постоянно - будет в лидерах, как и любой другой игрок

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 17 февраля 2018, 09:37

      хороший игрок

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 17 февраля 2018, 09:14

      Не рановато ли вы дифирамбы петь начинаете??? Пройдите как можно дальше в ЛЕ, выиграйте чемпионат и мы скажем что Локомотив сильнейший клуб России на сегодняшний день! А пока....

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 17 февраля 2018, 08:58

      отчасти, правдиво. не сглазить бы

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