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Геркус считает Фернандеша сильнейшим игроком РФПЛ

17 февраля 2018, 01:25
17

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус поговорил о фигуре своего полузащитника Мануэля Фернандеша. В частности, функционер подтвердил, что португалец мог зимой перейти в итальянский «Интер».

– Насколько сильно «Интер» хотел купить зимой Фернандеша?

– Был такой момент. Мы в активном диалоге с игроком, общаемся постоянно. При прочих равных он предпочел продолжить карьеру у нас – ему нравится, чувствует себя комфортно. Он достаточно амбициозный спортсмен, пройти весь сезон с «Локомотивом» для Мануэла очень важно.

Он один из лидеров команды, один из творцов того, что с нами происходит. Еще раз скажу, что мы в контакте, все возможные продолжения карьеры обсуждаем открыто.

– Видите в чемпионате России игрока сильнее, чем он?

– Не хотел бы обижать других, но Фернандеш, конечно, выделяется – по мастерству, самоотдаче. Скромный, очень профессиональный футболист, замечательный пример молодым ребятам.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Фернандеш Мануэль Геркус Илья
Комментарии (17)
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Mario84
1518823846
В этом сезоне, похоже, лучше нет(
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woyser
1518824938
Цыплят по осени считают, там видно будет кто : Промес, Фернандеш, Миранчук, Кокорин, а может Заболотный или Фернандес. Второй круг покажет, что к чему. Кто знает вдруг кто-то ещё выстрелит, ведь все хотят попасть на ЧМ.
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a-rakhmatov
1518829353
На сегодняшний день реально Локо лучшая команда, а Фернандеш лучший игрок РФПЛ
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Тraumtanzеr
1518830166
Промес сильнее.
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ДСА
1518838498
В данный конкретный момент ДА.
Ответить
bumer_moscow
1518841396
И он прав.
Ответить
kaa-71
1518854169
Будет забивать постоянно - будет в лидерах, как и любой другой игрок
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OfaZavr
1518854920
полностью согласен, Ману один из лучших и старательных легионеров нашего чемпионата!
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zigbert
1518857768
Своей игрой он заставляет говорить о себе.
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petrucho-spb
1518864459
Каждая квакуха своё болото хвалит.И это нормально.Конечно можно говорить сейчас так и пиарить его после удачного матча в ЛЕ,и это тоже нормально,чтобы потом трансферную стоимость поднять. Кто то тут написал ,что цыплят по осени считают.Согласен.Ну а в целон хороший игрок.
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