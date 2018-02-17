Геркус считает Фернандеша сильнейшим игроком РФПЛ

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус поговорил о фигуре своего полузащитника Мануэля Фернандеша. В частности, функционер подтвердил, что португалец мог зимой перейти в итальянский «Интер».

– Насколько сильно «Интер» хотел купить зимой Фернандеша?

– Был такой момент. Мы в активном диалоге с игроком, общаемся постоянно. При прочих равных он предпочел продолжить карьеру у нас – ему нравится, чувствует себя комфортно. Он достаточно амбициозный спортсмен, пройти весь сезон с «Локомотивом» для Мануэла очень важно.

Он один из лидеров команды, один из творцов того, что с нами происходит. Еще раз скажу, что мы в контакте, все возможные продолжения карьеры обсуждаем открыто.

– Видите в чемпионате России игрока сильнее, чем он?

– Не хотел бы обижать других, но Фернандеш, конечно, выделяется – по мастерству, самоотдаче. Скромный, очень профессиональный футболист, замечательный пример молодым ребятам.