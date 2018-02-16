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    Аллегри на тренировке: «Играем в пас, как «Наполи»!

    Пресс-служба «Ювентуса» опубликовала фрагмент документального фильма о клубе продукции Netflix.

    В эпизоде подготовки к матчу 15 тура чемпионата Италии против «Наполи» главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри призвал подопечных играть в стиле соперника.

    «Играем в пас, как «Наполи»!, – сказал итальянец во время тренировки.

    В декабре «бьянконери» обыграли неаполитанцев со счетом 1:0.

    После 24 туров Серии А лидер турнирной таблицы «Наполи» опережает действующего чемпиона на одно очко.

    Источник: Football Italia

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    16.02.2018 15:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 февраля 2018, 21:07

      эх юве юве ! как аллегри не понимает свои ошибки ! вылетит припомнят ему и бонуччи и дани алвеша !

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 февраля 2018, 17:42

      пинайте лучше аллегри берите анчеллоти !! жалкий автобус !

      -2
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