Аллегри на тренировке: «Играем в пас, как «Наполи»!

эх юве юве ! как аллегри не понимает свои ошибки ! вылетит припомнят ему и бонуччи и дани алвеша !
Пресс-служба «Ювентуса» опубликовала фрагмент документального фильма о клубе продукции Netflix.
В эпизоде подготовки к матчу 15 тура чемпионата Италии против «Наполи» главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри призвал подопечных играть в стиле соперника.
«Играем в пас, как «Наполи»!, – сказал итальянец во время тренировки.
В декабре «бьянконери» обыграли неаполитанцев со счетом 1:0.
После 24 туров Серии А лидер турнирной таблицы «Наполи» опережает действующего чемпиона на одно очко.
First Team: Juventus. Da oggi. Su @Netflix pic.twitter.com/9KjbFx7k94— JuventusFC (@juventusfc) 16 февраля 2018 г.