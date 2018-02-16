Аллегри на тренировке: «Играем в пас, как «Наполи»!

Пресс-служба «Ювентуса» опубликовала фрагмент документального фильма о клубе продукции Netflix.

В эпизоде подготовки к матчу 15 тура чемпионата Италии против «Наполи» главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри призвал подопечных играть в стиле соперника.

«Играем в пас, как «Наполи»!, – сказал итальянец во время тренировки.

В декабре «бьянконери» обыграли неаполитанцев со счетом 1:0.

После 24 туров Серии А лидер турнирной таблицы «Наполи» опережает действующего чемпиона на одно очко.