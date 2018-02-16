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    Игнатьев: «Усталость «Ниццы» сыграла на руку «Локомотиву»

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев отметил неудачное начало матча против «Ниццы» в первом выездном матче 1/16 финала Лиги Европы. По его словам, на результате игры сказалась усталость французской команды, которой смогли воспользоваться железнодорожники.

    «Мы понимали, что «Ницца» очень сильна, но начали матч ужасно. Хорошо, что забили еще до перерыва. Во втором тайме показалось, что французы устали и начали держать счет. Это сыграло нам на руку. После удаления и второго гола нужно было выжимать из себя максимум и побеждать.

    То, что было в раздевалке, останется в раздевалке. Очевидно, что Юрий Павлович нашел нужные слова и сделал правильные изменения», – сказал Игнатьев.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Ницца» – «Локомотив» завершился со счетом 2:3. Ответная встреча пройдет в Москве 22 февраля.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    16.02.2018 08:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +148

      P10NER 16 февраля 2018, 10:33

      То, что было в раздевалке.... Палыч с Вас три шкуры спустил... Не тренер а золото... Просто божественно настроил команду в перерыве

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