Украинский телеканал пригласит российских комментаторов для освещения ЧМ-2018

Украинский телеканал «Интер» ведет переговоры о покупке сублицензии на трансляции матчей чемпионата мира-2018. Сделку профинансирует известный олигарх Дмитрий Фирташ. Телеканал «Интер» показывал чемпионат мира только в 2006 году, когда там участвовала сборная Украины.

Кроме того, работать на матчах чемпионата будут российские комментаторы. Их имена на данный момент не уточняются.

Напомним, жители Украины могут остаться без трансляций матчей ЧМ-2018, который пройдет будущим летом в России, из-за политического конфликта между странами. Сборная Украины не смогла пробиться в финальную стадию турнира, уступив в стыковых матчах национальной команде Хорватии по сумме двух встреч.