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    Украинский телеканал пригласит российских комментаторов для освещения ЧМ-2018

    Украинский телеканал «Интер» ведет переговоры о покупке сублицензии на трансляции матчей чемпионата мира-2018. Сделку профинансирует известный олигарх Дмитрий Фирташ. Телеканал «Интер» показывал чемпионат мира только в 2006 году, когда там участвовала сборная Украины.

    Кроме того, работать на матчах чемпионата будут российские комментаторы. Их имена на данный момент не уточняются.

    Напомним, жители Украины могут остаться без трансляций матчей ЧМ-2018, который пройдет будущим летом в России, из-за политического конфликта между странами. Сборная Украины не смогла пробиться в финальную стадию турнира, уступив в стыковых матчах национальной команде Хорватии по сумме двух встреч.

    Источник: sport.ua

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    16.02.2018 07:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1168

      Argon 16 февраля 2018, 11:50

      Да пошли они в опу. Пусть сидят и пересматривают олимпиаду.
      Вчера болелы Динамо толпой напали на русских в Греции. Дикари хреновы.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 16 февраля 2018, 10:10

      Пошли политики нахутор

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 февраля 2018, 08:43

      Да, кто для вас из россиян комментировать будет?

      1
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