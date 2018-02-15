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    Главный тренер «Атлетика»: «Приехали в Москву забить мяч, забили три»

    Главный тренер «Атлетика» Хосе Анхель Сиганда прокомментировал итог первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Спартака» (3:1).

    Ответная игра состоится 22 февраля в Бильбао.

    «Игра сложилась благоприятным образом. Мы ожидали решительного натиска «Спартака» в начале и были к нему готовы. Соперник был опытен, он попытался использовать все возможности, но мы справились. С самого начала мы были настроены решительно. Первые минуты были непростыми, но ребята старались, и в конце концов наша игра дала результат.

    Я доволен. Мы приехали, чтобы выигрывать. Надежда была всегда, она, как известно, умирает последней. Матч был сложным, мы играли на выезде с непростым соперником, и счeт не отражает в полной мере происходившего на поле. Но я, как и вся команда, доволен, мы приехали сюда именно за этим. Мы приехали, чтобы забить мяч, получилось забить три. Наша задача – не расслабляться», – сказал Сиганда.

    «Спартак» пропустил трижды за тайм. Что это было?

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.02.2018 23:44
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 16 февраля 2018, 07:13

      очередной раз облажались.... когда уже это закончится....
      Локо красавцы..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 16 февраля 2018, 02:24

      Легко....!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 16 февраля 2018, 01:39

      ОбSерились все претенденты... спартак- полное дерьмо. Зенит - стадо дураков, которое не знает, что сделать с мячом.
      Противники в аху..-е , видать, блефуют, заманивают, глубоко копают!...
      Позор. Без шансов. Зажрались.
      С ув. к настоящим русским игрокам и болелам.

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 16 февраля 2018, 01:15

      Заголовок очень смешной!))
      Но! Поверьте,мистер-сударь Сиганда,спартак и его темнокожие парни покажут класс! Минимум 0:2 выиграют,а то и крупнее! надо их разозлить! Спартак же-не ЦСКА,где за одного Акинфеева не стыдно! Спартак сумеет забить много!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -45

      stream15 16 февраля 2018, 00:18

      Что там поделаешь, если у нас спартак пердивная команда.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +348

      343443 > stream15 16 февраля 2018, 07:41

      спартак дырка для анала

      0
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