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  • Главный тренер «Атлетика»: «Приехали в Москву забить мяч, забили три»

Главный тренер «Атлетика»: «Приехали в Москву забить мяч, забили три»

15 февраля 2018, 23:44
7

Главный тренер «Атлетика» Хосе Анхель Сиганда прокомментировал итог первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Спартака» (3:1).

Ответная игра состоится 22 февраля в Бильбао.

«Игра сложилась благоприятным образом. Мы ожидали решительного натиска «Спартака» в начале и были к нему готовы. Соперник был опытен, он попытался использовать все возможности, но мы справились. С самого начала мы были настроены решительно. Первые минуты были непростыми, но ребята старались, и в конце концов наша игра дала результат.

Я доволен. Мы приехали, чтобы выигрывать. Надежда была всегда, она, как известно, умирает последней. Матч был сложным, мы играли на выезде с непростым соперником, и счeт не отражает в полной мере происходившего на поле. Но я, как и вся команда, доволен, мы приехали сюда именно за этим. Мы приехали, чтобы забить мяч, получилось забить три. Наша задача – не расслабляться», – сказал Сиганда.

«Спартак» пропустил трижды за тайм. Что это было?

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Спартак Атлетик Сиганда Хосе Анхель
Комментарии (7)
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VVM1964
1518728724
Спартак - щедрая команда , на " подарки " . )))
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stream15
1518729501
Что там поделаешь, если у нас спартак пердивная команда.
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Антон bx14e
1518732946
Заголовок очень смешной!)) Но! Поверьте,мистер-сударь Сиганда,спартак и его темнокожие парни покажут класс! Минимум 0:2 выиграют,а то и крупнее! надо их разозлить! Спартак же-не ЦСКА,где за одного Акинфеева не стыдно! Спартак сумеет забить много!
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Par Mezan
1518734378
ОбSерились все претенденты... спартак- полное дерьмо. Зенит - стадо дураков, которое не знает, что сделать с мячом. Противники в аху..-е , видать, блефуют, заманивают, глубоко копают!... Позор. Без шансов. Зажрались. С ув. к настоящим русским игрокам и болелам.
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paracetamol
1518737041
Легко....!
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Кинстифа
1518754436
очередной раз облажались.... когда уже это закончится.... Локо красавцы..
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