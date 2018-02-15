Главный тренер «Атлетика»: «Приехали в Москву забить мяч, забили три»

Главный тренер «Атлетика» Хосе Анхель Сиганда прокомментировал итог первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Спартака» (3:1).

Ответная игра состоится 22 февраля в Бильбао.

«Игра сложилась благоприятным образом. Мы ожидали решительного натиска «Спартака» в начале и были к нему готовы. Соперник был опытен, он попытался использовать все возможности, но мы справились. С самого начала мы были настроены решительно. Первые минуты были непростыми, но ребята старались, и в конце концов наша игра дала результат.

Я доволен. Мы приехали, чтобы выигрывать. Надежда была всегда, она, как известно, умирает последней. Матч был сложным, мы играли на выезде с непростым соперником, и счeт не отражает в полной мере происходившего на поле. Но я, как и вся команда, доволен, мы приехали сюда именно за этим. Мы приехали, чтобы забить мяч, получилось забить три. Наша задача – не расслабляться», – сказал Сиганда.

«Спартак» пропустил трижды за тайм. Что это было?