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    Зобнин, Мельгарехо и Промес сыграют с первых минут против «Атлетика»

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Атлетика» на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

    «Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Таски, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Мельгарехо, Промес, Адриано.

    «Атлетик»: Эррерин, Альварес, Итурраспе, Уильямс, Сусаета, Леке, Этчейта, Рико, Де Маркос, Адурис, Гарсия.

    Матч пройдет на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    15.02.2018 20:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 15 февраля 2018, 20:32

      Да уж, состав, мягко говоря, удивил...

      1
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 15 февраля 2018, 20:07

      Оборона фантастическая....хоть бы купили кого нибудь...димка навесов в товарняках косячил просто жесть

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 февраля 2018, 20:04

      Состав назначен, состав должен дать результат!
      Создавать моменты, реализовывать возможности и не допускать ошибок!!!
      Остальное довершит генерал Мороз!)))

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 февраля 2018, 20:01

      Кое-что в составе удивляет

      0
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