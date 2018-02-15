Зобнин, Мельгарехо и Промес сыграют с первых минут против «Атлетика»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Атлетика» на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Таски, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Мельгарехо, Промес, Адриано.
«Атлетик»: Эррерин, Альварес, Итурраспе, Уильямс, Сусаета, Леке, Этчейта, Рико, Де Маркос, Адурис, Гарсия.
Матч пройдет на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Источник: ФК «Спартак»