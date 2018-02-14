Покеттино — о завершении карьеры Мэйсона: «Для него открыта дверь в «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал уход из футбола 26-летнего полузащитника Райана Мэйсона.

Англичанин не смог полностью восстановиться от травмы черепа, полученной в январе 2017 во время встречи с «Челси».

«Это очень грустная новость, но он теперь сможет сосредоточиться на своем будущем вместе с семьей. Недавно он был на нашей тренировочной базе и пообщались с ним и главной академии Джоном МакДермоттом.

Его ждет успех в любом занятии, которое он выберет. Для меня он всегда будет особенным человеком. Для него открыта дверь в «Тоттенхэм», – сказал аргентинец.

Мэйсон является воспитанником «шпор» и выступал за главную команду клуба с 2009 по 2016 год.