В ЦСКА ничего не знают об инцидентах с болельщиками, отправившимися в Белград

В ЦСКА не поступало никаких сигналов об инцидентах с болельщиками, отправившихся с командой на выездной матч 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой».

Ранее появилась информация, что группа армейских фанатов была задержана полицией Венгрии в результате столкновения с местными жителями. Также сообщалось, что нескольких болельщиков в аэропорту Шереметьево безо всяких объяснений не пустили на рейс в Белград.

«Информации о задержаниях в Венгрии и недопуске болельщиков ЦСКА на вылет в Белград из Шереметьево к нам не поступало», – сказал руководитель отдела по работе с болельщиками ЦСКА Иван Уланов.

Поединок «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится сегодня, 13 февраля, и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.