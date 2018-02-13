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    В ЦСКА ничего не знают об инцидентах с болельщиками, отправившимися в Белград

    В ЦСКА не поступало никаких сигналов об инцидентах с болельщиками, отправившихся с командой на выездной матч 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой».

    Ранее появилась информация, что группа армейских фанатов была задержана полицией Венгрии в результате столкновения с местными жителями. Также сообщалось, что нескольких болельщиков в аэропорту Шереметьево безо всяких объяснений не пустили на рейс в Белград.

    «Информации о задержаниях в Венгрии и недопуске болельщиков ЦСКА на вылет в Белград из Шереметьево к нам не поступало», – сказал руководитель отдела по работе с болельщиками ЦСКА Иван Уланов.

    Поединок «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится сегодня, 13 февраля, и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.02.2018 16:36
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