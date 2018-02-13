В Белграде скончался один из болельщиков ЦСКА

Сегодня в Белграде умер один из болельщиков ЦСКА, прибывший в столицу Сербии поддержать армейскую команду в матче 1/16 финала Лиги Европы с местной «Црвеной Звездой», сообщает «Царьград ТВ».

По предварительной информации, фанат скончался от остановки сердца. В настоящее время уточняются его имя и фамилия, а также обстоятельства смерти.

Поединок «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится сегодня, 13 февраля, и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.