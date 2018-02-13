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    В Белграде скончался один из болельщиков ЦСКА

    Сегодня в Белграде умер один из болельщиков ЦСКА, прибывший в столицу Сербии поддержать армейскую команду в матче 1/16 финала Лиги Европы с местной «Црвеной Звездой», сообщает «Царьград ТВ».

    По предварительной информации, фанат скончался от остановки сердца. В настоящее время уточняются его имя и фамилия, а также обстоятельства смерти.

    Поединок «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится сегодня, 13 февраля, и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.02.2018 16:16
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +447

      Rainmaker 14 февраля 2018, 08:09

      Земля пухом...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 13 февраля 2018, 21:34

      ЦСКА должны играть за того парня, победа не должна праздноваться а отдана в честь погибщего парня

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 13 февраля 2018, 19:37

      Светлая Ему Память!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -253

      Sanek85 13 февраля 2018, 19:11

      Царства небесного! Соболезную родным и близким! Ребята обязательно должны сегодня победить в память о парне!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 февраля 2018, 18:38

      вот так вот съездил поддержать любимую команду... Соболезную.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +237

      Евгений Лесников 13 февраля 2018, 18:33

      Царство Небесное новопреставленному болельщику ЦСКА(имя рек )....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 13 февраля 2018, 18:14

      Земля пухом....Родным терпения и выдержки..Хотя какая к чертовой матери выдержка......

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 13 февраля 2018, 18:00

      Очень обидно и больно. Светлая память.

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 13 февраля 2018, 17:50

      Перенервничал наверное

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1289

      каа 13 февраля 2018, 17:40

      Соболезную...теперь точно не имеем право проигрывать.. на счет посвятить победу ...согласен

      3
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