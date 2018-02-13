Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Милан» интересуется 17-летним форвардом «Фламенго», отступные за которого – 30 миллионов

    «Милан» заинтересован в услугах нападающего «Фламенго» Линкольна.

    17-летний футболист в молодежном чемпионате Бразилии провел за команду своего возраста 18 матчей и забил девять голов.

    Сообщается, что спортивный директор «россонери» Массимилиано Мирабелли внимательно следит за форвардом, однако его сдерживает сумма отступных за игрока в размере 30 миллионов евро.

    Кроме того, информацию о Линкольне уже запросил «Ювентус», однако туринцы отказались от своего интереса, узнав, сколько будет стоить нападающий.

    В свою очередь, «Фламенго» стремится переподписать контракт со своей молодой звездой, еще больше увеличив отступные.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2018 13:44
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11