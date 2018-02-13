«Милан» интересуется 17-летним форвардом «Фламенго», отступные за которого – 30 миллионов

«Милан» заинтересован в услугах нападающего «Фламенго» Линкольна.

17-летний футболист в молодежном чемпионате Бразилии провел за команду своего возраста 18 матчей и забил девять голов.

Сообщается, что спортивный директор «россонери» Массимилиано Мирабелли внимательно следит за форвардом, однако его сдерживает сумма отступных за игрока в размере 30 миллионов евро.

Кроме того, информацию о Линкольне уже запросил «Ювентус», однако туринцы отказались от своего интереса, узнав, сколько будет стоить нападающий.

В свою очередь, «Фламенго» стремится переподписать контракт со своей молодой звездой, еще больше увеличив отступные.