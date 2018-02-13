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    Слуцкий назвал команду, которая выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне

    Бывший главный тренер ЦСКА, сборной России и «Халла» Леонид Слуцкий считает, что «Манчестер Сити», руководимому Хосепом Гвардиолой, по силам выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне. При этом специалист отметил, что помешать в этом «горожанам» может вероятный функциональный спад.

    В 1/8 финала самого престижного европейского клубного турнира «Сити» встретится с «Базелем». Первый поединок состоится сегодня, 13 февраля в Швейцарии.

    «Безусловно, «Сити» – основной претендент на победу в Лиге чемпионов. И понятно, почему они. «Базель» – один из самых проходимых соперников. Но вспомним «Баварию», предыдущий опыт Гвардиолы. Она тоже доминировала во внутреннем чемпионате, мощно выглядела осенью и в начале зимы, но на решающие стадии Лиги чемпионов, как правило, приходился функциональный спад.

    Для меня это единственное зерно сомнения. То ли это частная ситуация, связанная с тем, как «Бавария» переносила нагрузки. То ли такая система тренировочной работы и методика, подразумевающая функциональный спад, когда команда имеет большое преимущество.

    Логично, что команда не может весь сезон держать такой уровень: становясь чемпионом, она чуть снижает мотивацию, и ее уже тяжело поддерживать в Лиге чемпионов. Плюс функциональные проблемы. Но, возможно, это просто стечение обстоятельств, связанное с игроками, которые были непосредственно в «Баварии».

    Ну и второе. В мире так много сильных, топовейших команд, что, когда «Сити» будет играть не с «Базелем», силы окажутся равны, и любой нюанс может определить результат», – сказал Слуцкий.

    Источник: Sport24

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    13.02.2018 12:57
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 февраля 2018, 23:08

      В Лиги Чемпионов на этом этапе полно сборных мира! "МанСити" Гвариолы - хорош, но есть и достойные соперники. И как сложатся матчи ближе к финалу - только Всевышний знает! Но не скажет, чтобы ставок на тотализаторе никто не делал... :-)))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 февраля 2018, 18:25

      Сити конечно супер сила в этом сезоне но вряд ли они выиграют ЛЧ, могут конечно пройти достаточно далеко. думаю победит Бавария.

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 13 февраля 2018, 17:10

      А ЛЧ выиграет Барса !!!

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 13 февраля 2018, 16:52

      До того как зашел, знал, что он сити скажет.Реал Псж или Тотэнхэм ну и конечно Моура со счетов списывать не стоит

      0
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      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 13 февраля 2018, 14:47

      Зацените пожалуйста мою первую статью было бы просто классно, вот ссылка: https://bombardir.ru/posts/3546-Yuventus-vs-Tottenhem

      2
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      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 13 февраля 2018, 14:46

      Зачем гадать, первые матчи посмотрим потом судить будем по игре.

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 13 февраля 2018, 14:16

      Ага ху*ти

      -3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 13 февраля 2018, 14:09

      Ман Сити, только победа!!!+++++

      -1
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      Рейтинг: +17840

      ilichkadr 13 февраля 2018, 14:05

      Вот будет хохма, если дальше пройдет Базель......

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 13 февраля 2018, 13:48

      Например Нюанс в виде судьи аля Айтекин/Эвребе

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