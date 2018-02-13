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Слуцкий назвал команду, которая выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне

13 февраля 2018, 12:57
16

Бывший главный тренер ЦСКА, сборной России и «Халла» Леонид Слуцкий считает, что «Манчестер Сити», руководимому Хосепом Гвардиолой, по силам выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне. При этом специалист отметил, что помешать в этом «горожанам» может вероятный функциональный спад.

В 1/8 финала самого престижного европейского клубного турнира «Сити» встретится с «Базелем». Первый поединок состоится сегодня, 13 февраля в Швейцарии.

«Безусловно, «Сити» – основной претендент на победу в Лиге чемпионов. И понятно, почему они. «Базель» – один из самых проходимых соперников. Но вспомним «Баварию», предыдущий опыт Гвардиолы. Она тоже доминировала во внутреннем чемпионате, мощно выглядела осенью и в начале зимы, но на решающие стадии Лиги чемпионов, как правило, приходился функциональный спад.

Для меня это единственное зерно сомнения. То ли это частная ситуация, связанная с тем, как «Бавария» переносила нагрузки. То ли такая система тренировочной работы и методика, подразумевающая функциональный спад, когда команда имеет большое преимущество.

Логично, что команда не может весь сезон держать такой уровень: становясь чемпионом, она чуть снижает мотивацию, и ее уже тяжело поддерживать в Лиге чемпионов. Плюс функциональные проблемы. Но, возможно, это просто стечение обстоятельств, связанное с игроками, которые были непосредственно в «Баварии».

Ну и второе. В мире так много сильных, топовейших команд, что, когда «Сити» будет играть не с «Базелем», силы окажутся равны, и любой нюанс может определить результат», – сказал Слуцкий.

Источник: Sport24
Лига Европы Манчестер Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (16)
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Gullit 76
1518516479
Соглашусь,Сити очень сильны.
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Sedoi_Goblin
1518517159
Будем посмотреть... когда за окошком месяц май... наступит
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DeStar
1518517244
Сити по любому силен. Посмотрим, всегда есть и были сильные команды , которые рвали сезон всех , но так и не побеждали. Тут уж зависит от соперников которые будут после базеля. Там еще и четверть финал и полу. Попадись им барса- бавария- там и там например, то еще не факт)
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Stavropolets
1518518460
Выиграет та команда, которая будет играть в финале
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Чермындыр
1518518938
Например Нюанс в виде судьи аля Айтекин/Эвребе
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ilichkadr
1518519904
Вот будет хохма, если дальше пройдет Базель......
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Axe111
1518520598
Ага ху*ти
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Sosisochkin
1518522428
Зацените пожалуйста мою первую статью было бы просто классно, вот ссылка: https://bombardir.ru/posts/3546-Yuventus-vs-Tottenhem
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zico2205
1518531046
А ЛЧ выиграет Барса !!!
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OfaZavr
1518535528
Сити конечно супер сила в этом сезоне но вряд ли они выиграют ЛЧ, могут конечно пройти достаточно далеко. думаю победит Бавария.
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