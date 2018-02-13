Слуцкий назвал команду, которая выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне

Бывший главный тренер ЦСКА, сборной России и «Халла» Леонид Слуцкий считает, что «Манчестер Сити», руководимому Хосепом Гвардиолой, по силам выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне. При этом специалист отметил, что помешать в этом «горожанам» может вероятный функциональный спад.

В 1/8 финала самого престижного европейского клубного турнира «Сити» встретится с «Базелем». Первый поединок состоится сегодня, 13 февраля в Швейцарии.

«Безусловно, «Сити» – основной претендент на победу в Лиге чемпионов. И понятно, почему они. «Базель» – один из самых проходимых соперников. Но вспомним «Баварию», предыдущий опыт Гвардиолы. Она тоже доминировала во внутреннем чемпионате, мощно выглядела осенью и в начале зимы, но на решающие стадии Лиги чемпионов, как правило, приходился функциональный спад.

Для меня это единственное зерно сомнения. То ли это частная ситуация, связанная с тем, как «Бавария» переносила нагрузки. То ли такая система тренировочной работы и методика, подразумевающая функциональный спад, когда команда имеет большое преимущество.

Логично, что команда не может весь сезон держать такой уровень: становясь чемпионом, она чуть снижает мотивацию, и ее уже тяжело поддерживать в Лиге чемпионов. Плюс функциональные проблемы. Но, возможно, это просто стечение обстоятельств, связанное с игроками, которые были непосредственно в «Баварии».

Ну и второе. В мире так много сильных, топовейших команд, что, когда «Сити» будет играть не с «Базелем», силы окажутся равны, и любой нюанс может определить результат», – сказал Слуцкий.