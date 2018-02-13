Агент Щесны не видит проблем в продлении контракта «Ювентуса» с Буффоном

Агент Джонатан Барнетт, который представляет интересы вратаря «Ювентуса» Войцеха Щесны, не видит проблем в том, что туринский клуб может продлить контракт с голкипером Джанлуиджи Буффоном.

«Я знаю, что Щесны нравится «Ювентус» и его болельщики. У него также складываются хорошие отношения с Буффоном.

Думаю, даже если он продлит контракт с клубом, то никаких проблем с этим не будет. «Ювентус» совершил невероятную сделку, подписав поляка по такой низкой цене. Вот увидите, он станет одним из лучших вратарей в мире», – рассказал Барнетт Tuttosport.

Напомним, что «Ювентус» заплатил за польского вратаря 10 миллионов евро. Действующий контракт 40-летнего Буффона с клубом рассчитан до лета 2018 года.