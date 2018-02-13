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    Агент Щесны не видит проблем в продлении контракта «Ювентуса» с Буффоном

    Агент Джонатан Барнетт, который представляет интересы вратаря «Ювентуса» Войцеха Щесны, не видит проблем в том, что туринский клуб может продлить контракт с голкипером Джанлуиджи Буффоном.

    «Я знаю, что Щесны нравится «Ювентус» и его болельщики. У него также складываются хорошие отношения с Буффоном.

    Думаю, даже если он продлит контракт с клубом, то никаких проблем с этим не будет. «Ювентус» совершил невероятную сделку, подписав поляка по такой низкой цене. Вот увидите, он станет одним из лучших вратарей в мире», – рассказал Барнетт Tuttosport.

    Напомним, что «Ювентус» заплатил за польского вратаря 10 миллионов евро. Действующий контракт 40-летнего Буффона с клубом рассчитан до лета 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.02.2018 10:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 13 февраля 2018, 14:50

      Они оба отлично играют в этом сезоне!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +773

      OBOLEV 13 февраля 2018, 10:55

      Поляк )

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